Cristiano Ronaldo falló penalti con Al Nassr: gran atajada del arquero de Al Fateh

Al Nassr goleó 5-1 a Al Fateh en la Liga de Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo se fajó con una gran anotación, pero minutos antes falló un penalti.

A los 59 minutos, el portugués cobró desde los doce pasos con un fuerte remate de pierna derecha, pero el arquero Ameen Bokhari se estiró y sacó la pelota.

Vea el penalti errado por Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Al Fateh