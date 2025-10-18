Cristiano Ronaldo falló penalti con Al Nassr: gran atajada del arquero de Al Fateh

Publicidad
Al Nassr goleó 5-1 a Al Fateh en la Liga de Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo se fajó con una gran anotación, pero minutos antes falló un penalti.
A los 59 minutos, el portugués cobró desde los doce pasos con un fuerte remate de pierna derecha, pero el arquero Ameen Bokhari se estiró y sacó la pelota.
Vea el penalti errado por Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Al Fateh
🚨🇵🇹 CRISTIANO RONALDO HAS MISSED THE PENALTY FOR AL-NASSR! ❌ pic.twitter.com/5k6gxiWhh1— TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) October 18, 2025