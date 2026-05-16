Cristiano Ronaldo, nada que puede ganar un título con Al Nassr; derrota 1-0 con Gamba Osaka

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo se quedó sin el titulo de la Liga de Campeones de Asia 2 al perder la final ante el Gamba Osaka japonés, que se impuso en el duelo disputado en Riad por 1-0.

El representante saudí no se sobrepuso al tanto logrado por su rival a la media hora firmado por el turco Deniz Hummet, a pase del tunecino Issan Jebali. Después, el portero japonés Rui Akari evitó que el cuadro de Jorge Jesus lograra la igualada.

El maleficio del exjugador del Real Madrid, Manchester United y Juventus, entre otros, se prolonga. No logra conquistar título oficial alguno con el club saudí y otra vez se quedó sin éxito.

Cristiano falló una oportunidad clara y su compatriota Joao Felix estrelló un balón en el poste en el tramo final. El Al Nassr aún puede lograr el titulo de la Liga Saudí que lidera aunque, amenazado por el Al Hilal, se juega el título el jueves contra el Damac, amenazado por el descenso, en la última jornada.



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El Al Nassr lidera la competición con dos puntos de ventaja sobre el Al Hilal.

El astro luso, además, fue incapaz de ampliar su cuenta goleadora y dar un paso más a su objetivo de los 1000. Acumula 971.