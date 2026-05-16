Luis Javier Suárez, espectacular definición y golazo en Sporting vs Gil Vicente; fino al Mundial

Sporting Lisboa se fue al entretiempo del partido contra Gil Vicente, por la última fecha de la Liga de Portugal, ganando 2-0 gracias a una anotación de Luis Javier Suárez y otra de Eduardo Quaresma.

Al minuto 34, cuando ya iban ganando 1-0 parcialmente, apareció el atacante colombiano para rematar de primera, con potencia, y al primer palo, para ampliar el marcador.

Con ese golazo, Luis Javier Suárez llegó a la cifra de 28 anotaciones en la temporada de Liga de Portugal, siendo el máximo artillero del campeonato de ese país. Solamente cuatro fueron de penalti.



Así fue el gol de Luis Javier Suárez en Sporting vs Gil Vicente, Liga de Portugal: