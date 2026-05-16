Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos marcó gol, Benfica terminó invicto en Portugal, pero no lograron ni ser segundos

Richard Ríos marcó gol, Benfica terminó invicto en Portugal, pero no lograron ni ser segundos

A pesar de no perder ningún partido en la temporada de la Liga de Portugal, el Benfica, del colombiano Richard Ríos y dirigido por José Mourinho, le tocó conformarse con el tercer puesto.

Por: EFE
Actualizado: 16 de may, 2026
Comparta en:
Richard Ríos Benfica

El Benfica del técnico José Mourinho ganó este sábado al Estoril por 1-3 en la trigésima cuarta y última jornada de la Liga Portugal y terminó la competición invicto, pero sin lograr el objetivo de arrebatarle el segundo puesto al Sporting, que venció al Gil Vicente por 3-0.

El Benfica se adelantó en el marcador ya en el minuto 7, cuando el colombiano Richard Ríos se lanzó para enviar al fondo de la red el balón enviado desde la izquierda por Schjelderup.

Richard Ríos Benfica
Colombianos en el exterior

Richard Ríos, como un delantero más; golazo en Benfica vs Estoril, en Liga de Portugal

Es el tercer partido consecutivo en el que marca el internacional 'cafetero', que termina su primera temporada en Portugal con un balance de ocho goles y seis asistencias en todas las competiciones, las mejores cifras de su carrera.

Los de Mourinho no levantaron el pie del acelerador y ampliaron con goles de Bah y Rafa Silva en el 14' y 16', respectivamente, mientras que el Estoril hizo su gol de honor en el 91' por Peixinho.

Richard Ríos Benfica

Publicidad

El Benfica termina el campeonato sin ninguna derrota, pero en tercer lugar, con 80 puntos, a dos del Sporting, que este sábado venció al Gil Vicente por 3-0 y se aseguró el segundo lugar, con el que accede a la fase previa de la Liga de Campeones.

Una vez concluida la Liga Portugal, la atención se centra en el futuro de José Mourinho, en medio de rumores sobre un posible regreso al Real Madrid para sustituir a Álvaro Arbeloa.

Publicidad

Mourinho firmó el pasado septiembre un contrato con el Benfica válido hasta 2027, pero que incluye un plazo de diez días tras el cierre del actual curso para que ambas partes evalúen si desean continuar con la relación.

Las 'águilas' ya han presentado una propuesta de renovación al técnico, quien, sin embargo, ha declarado públicamente que no la ha leído y que solo pensará en su próximo paso a partir de este domingo.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Richard Ríos

Benfica

Liga de Portugal

Publicidad

Publicidad

Publicidad