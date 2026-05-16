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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos, como un delantero más; golazo en Benfica vs Estoril, en Liga de Portugal

Richard Ríos, como un delantero más; golazo en Benfica vs Estoril, en Liga de Portugal

El mediocampista colombiano Richard Ríos sigue reportándose con anotaciones en su primera temporada con el Benfica. Esta vez, en la última fecha del campeonato portugués.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 16 de may, 2026
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Richard Ríos Benfica

Benfica se adelantó rápido en el marcador en el partido de este sábado en la última fecha de la Liga de Portugal, gracias al colombiano Richard Ríos, quien puso el 1-0 para las 'águilas'.

Gustavo Puerta, volante colombiano de Racing de Santander.
Colombianos en el exterior

Racing de Santander, con Gustavo Puerta como figura, ascendió a la Liga de España, tras 14 años

Al minuto 7 se dio un ataque colectivo de los dirigidos por el DT José Mourinho, y Andreas Schjelderup mandó el balón desde la banda al área, donde entrada en solitario y por el segundo palo el mediocampista antioqueño.

Richard Ríos se estiró e impactó la pelota para mandarla al fondo de la red, y así conseguir el 1-0 parcial del Benfica contra el Estoril.

Así fue el gol de Richard Ríos en Estoril vs Benfica, en Liga de Portugal:

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