Richard Ríos, como un delantero más; golazo en Benfica vs Estoril, en Liga de Portugal

Benfica se adelantó rápido en el marcador en el partido de este sábado en la última fecha de la Liga de Portugal, gracias al colombiano Richard Ríos, quien puso el 1-0 para las 'águilas'.
Al minuto 7 se dio un ataque colectivo de los dirigidos por el DT José Mourinho, y Andreas Schjelderup mandó el balón desde la banda al área, donde entrada en solitario y por el segundo palo el mediocampista antioqueño.
Richard Ríos se estiró e impactó la pelota para mandarla al fondo de la red, y así conseguir el 1-0 parcial del Benfica contra el Estoril.
Así fue el gol de Richard Ríos en Estoril vs Benfica, en Liga de Portugal:
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) May 16, 2026
R. Rios 7'
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