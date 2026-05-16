Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez, máximo goleador de la Liga de Portugal; llega como figura al Mundial 2026

Luis Javier Suárez, máximo goleador de la Liga de Portugal; llega como figura al Mundial 2026

El delantero del Sporting Lisboa y la Selección Colombia, Luis Javier Suárez, marcó un tanto más este sábado y llegó a 28 goles en la temporada de Liga de Portugal, asegurando el botín de oro.

Por: EFE
Actualizado: 16 de may, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez Sporting Lisboa

El atacante colombiano Luis Javier Suárez marcó este sábado en la victoria del Sporting sobre el Gil Vicente (3-0) y alcanzó los 28 goles en la Liga Portugal, lo que le convierte en el máximo goleador de la edición de 2025/26 de la competición.

Luis Javier Suárez festejando su gol contra el Bodo Glimt.
Colombianos en el exterior

Luis Javier Suárez, espectacular definición y golazo en Sporting vs Gil Vicente; fino al Mundial

En la trigésima cuarta y última jornada, Suárez anotó el segundo gol de los 'leones' con un cañonazo en el minuto 34 tras un pase de tacón del japonés Hidemasa Morita, y ayudó a su equipo a terminar en segunda posición, lo que le da acceso a la fase previa de la Liga de Campeones.

El internacional 'cafetero' alcanzó así la marca de 28 dianas ligueras, con lo que superó la competencia del griego del Benfica, Vangelis Pavlidis, con 22, y del marroquí del Estoril Yanis Begraoui, con 20.

Además, el delantero natural de Santa Marta registró seis dobletes, un triplete, siete jornadas consecutivas viendo puerta y 6 asistencias en su primera campaña en la Liga Portugal.

Y en todas las competiciones, Luis Suárez suma 37 tantos, cifra que aún podría aumentar el próximo día 24, cuando el Sporting se medirá al Torreense en la final de la Copa lusa.

Publicidad

El colombiano registra así sus mejores cifras de la carrera, a lo largo de la cual pasó por el Almería, el Granada, el Zaragoza, el Nàstic, el Valladolid o el Marsella francés.

Luis Javier Suárez celebró gol con Sporting Lisboa frente al Tondela.

Suárez llegó al Sporting al inicio de la temporada procedente del Almería con la misión de sustituir al sueco Viktor Gyökeres, y se quedó a solo una diana de las 29 anotadas por el actual delantero del Arsenal en su primer año en Lisboa.

Publicidad

Su buen rendimiento en Portugal le valió además un puesto en el once del técnico Néstor Lorenzo con la selección de Colombia, que en el Mundial 2026 compartirá el grupo K precisamente con el país luso, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Luis Javier Suárez

Sporting de Lisboa

Selección Colombia

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad