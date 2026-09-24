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Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo no lo podía creer; erró clara opción de gol con Portugal contra Gales

Cristiano Ronaldo no lo podía creer; erró clara opción de gol con Portugal contra Gales

Solo y en una posición donde no suele fallar, Cristiano Ronaldo terminó adentro del arco, pero el balón se fue desviado, tras una mala definición en Liga de Naciones.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de sept, 2026
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Cristiano Ronaldo, delantero de la Selección Portugal, erró un gol contra Gales en la Liga de Naciones
Cristiano Ronaldo, delantero de la Selección Portugal, erró un gol contra Gales en la Liga de Naciones
AFP

Cristiano Ronaldo vistió la camiseta de la Selección de Portugal, una vez más. Este jueves 24 de septiembre, contra Gales, por la Liga de Naciones, fue titular y un peligro constante para la defensa rival. Sin embargo, no logró inflar las redes, a pesar de haberlo intentado en repetidas ocasiones.

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Una de las opciones más claras se dio al minuto 48, cuando llegó solo por el costado izquierdo, recibió un buen centro, pero no pudo capitalizar como quería. El balón se fue por arriba y 'el bicho' terminó adentro del arco, lamentándose y haciendo un gesto de incredulidad por lo acontecido.

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