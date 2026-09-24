Cristiano Ronaldo no lo podía creer; erró clara opción de gol con Portugal contra Gales

Cristiano Ronaldo vistió la camiseta de la Selección de Portugal, una vez más. Este jueves 24 de septiembre, contra Gales, por la Liga de Naciones, fue titular y un peligro constante para la defensa rival. Sin embargo, no logró inflar las redes, a pesar de haberlo intentado en repetidas ocasiones.

Una de las opciones más claras se dio al minuto 48, cuando llegó solo por el costado izquierdo, recibió un buen centro, pero no pudo capitalizar como quería. El balón se fue por arriba y 'el bicho' terminó adentro del arco, lamentándose y haciendo un gesto de incredulidad por lo acontecido.

Vea el gol errado de Cristiano Ronaldo con Portugal vs Gales en Liga de Naciones

EL BICHO TERMINÓ ADENTRO DEL ARCO PERO LA PELOTA NO. Con el arquero galés prácticamente vencido y absolutamente solo, Cristiano Ronaldo protagonizó un INSÓLITO ERRADO y se perdió el 2-0 de Portugal.



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