Vea el gol de Erling Haaland en Noruega vs. Dinamarca, en la Nations League

Noruega se enfrentó a Dinamarca por la primera fecha de la Nations League y el goleador Erling Haaland anotó el segundo tanto de los 'vikingos'.

A los 18 minutos, Antonio Nusa filtró una pelota en ataque y Haaland marcó de pierna zurda, en medio de una floja respuesta del guardamete danés.

Vea el gol de Erling Haaland:

¡HAALAND, UNA MÁQUINA DE MARCAR GOLES! El Androide recibió una gran asistencia de Nusa y marcó para Noruega ante Dinamarca. ¡Venía de convertir 7 tantos en el Mundial con la Selección!



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