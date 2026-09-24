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Gol Caracol  / Vea el gol de Erling Haaland en Noruega vs. Dinamarca, en la Nations League

Vea el gol de Erling Haaland en Noruega vs. Dinamarca, en la Nations League

Este jueves, Noruega anotó el segundo en la cuenta sobre Dinamarca, gracias al goleador Erling Haaland. ¡Fue luego de un gran pase de Antonio Nusa!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de sept, 2026
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Erling Haaland, jugador de Noruega.
Erling Haaland, jugador de Noruega.
AFP.

Noruega se enfrentó a Dinamarca por la primera fecha de la Nations League y el goleador Erling Haaland anotó el segundo tanto de los 'vikingos'.

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A los 18 minutos, Antonio Nusa filtró una pelota en ataque y Haaland marcó de pierna zurda, en medio de una floja respuesta del guardamete danés.

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