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Gol Caracol  / Imperdible reacción de Jurgen Klopp al insólito gol que Karim Adeyemi erró contra Países Bajos

Imperdible reacción de Jurgen Klopp al insólito gol que Karim Adeyemi erró contra Países Bajos

Completamente solo y con el arco a disposición, el delantero 'teutón' falló y el entrenador de Alemania, Jurgen Klopp, causó risas con la manera como vivió el momento.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de sept, 2026
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Jurgen Klopp, director técnico de la Selección de Alemania, en su debut en Liga de Naciones
Jurgen Klopp, director técnico de la Selección de Alemania, en su debut en Liga de Naciones
AFP

Jurgen Klopp se estrenó como entrenador de la Selección de Alemania y dio de qué hablar. Fiel a su estilo y forma de ser, protagonizó una reacción imperdible, producto de una clara opción de gol contra Países Bajos, en Liga de Naciones, que no fue aprovechada.

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Una buena acción colectiva llegó a los pies de Karim Adeyemi. La estrella del Fútbol Club Barcelona tuvo la oportunidad de inflar las redes, ya que estaba solo y de frente al arco, pero su definición no fue la mejor. El balón se fue por encima y su técnico se lamentó, entre risas.

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