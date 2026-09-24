Imperdible reacción de Jurgen Klopp al insólito gol que Karim Adeyemi erró contra Países Bajos

Jurgen Klopp se estrenó como entrenador de la Selección de Alemania y dio de qué hablar. Fiel a su estilo y forma de ser, protagonizó una reacción imperdible, producto de una clara opción de gol contra Países Bajos, en Liga de Naciones, que no fue aprovechada.

Una buena acción colectiva llegó a los pies de Karim Adeyemi. La estrella del Fútbol Club Barcelona tuvo la oportunidad de inflar las redes, ya que estaba solo y de frente al arco, pero su definición no fue la mejor. El balón se fue por encima y su técnico se lamentó, entre risas.

Reacción de Jurgen Klopp al gol errado de Karim Adeyemi en Países Bajos vs Alemania

😱 ¡NO SE GRITAN LOS GOLES ANTES! Jürgen Klopp y un momento increíble en el duelo entre Países Bajos y Alemania.



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