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Gol Caracol  / Polémica en gol de Alemania contra Países Bajos; terminó en empujones y discusiones

Polémica en gol de Alemania contra Países Bajos; terminó en empujones y discusiones

Cuando transcurría el minuto 32, Felix Nmecha abrió el marcador para Alemania, en la Liga de Naciones, pero los neerlandeses reclamaron que no hubo 'fair play'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de sept, 2026
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Alemania celebra el gol de Felix Nmecha contra Países Bajos en la Liga de Naciones
Alemania celebra el gol de Felix Nmecha contra Países Bajos en la Liga de Naciones
Getty Images

Alemania silenció el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam. Este jueves 24 de septiembre, cuando transcurría el minuto 32, Felix Nmecha infló las redes y abrió el marcador contra Países Bajos. Sin embargo, en medio de la celebración, la alegría se esfumó rápidamente, ya que los neerlandeses llegaron a reclamar y empujar a algunos de sus rivales.

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La razón de dicha molestia se debió a que Brian Brobbey perdió el esférico, tras caer al suelo, producto de una lesión muscular que le impidió seguir en el compromiso. Eso ocurrió a la altura de la mitad de la cancha. Los teutones se hicieron con el esférico e iniciaron su ataque, omitiendo el pedido de los 'naranjas' sobre parar el juego y botar la pelota a la banda.

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