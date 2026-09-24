Polémica en gol de Alemania contra Países Bajos; terminó en empujones y discusiones

Alemania silenció el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam. Este jueves 24 de septiembre, cuando transcurría el minuto 32, Felix Nmecha infló las redes y abrió el marcador contra Países Bajos. Sin embargo, en medio de la celebración, la alegría se esfumó rápidamente, ya que los neerlandeses llegaron a reclamar y empujar a algunos de sus rivales.

La razón de dicha molestia se debió a que Brian Brobbey perdió el esférico, tras caer al suelo, producto de una lesión muscular que le impidió seguir en el compromiso. Eso ocurrió a la altura de la mitad de la cancha. Los teutones se hicieron con el esférico e iniciaron su ataque, omitiendo el pedido de los 'naranjas' sobre parar el juego y botar la pelota a la banda.

Vea el gol de Felix Nmecha en Países Bajos vs. Alemania por la Liga de Naciones

¿VIVEZA? Brobbey sintió una molestia, se tiró al piso, Alemania siguió jugando y Félix Nmecha anotó el 1-0 vs. Países Bajos. ¡SE FUERON LOS NEERLANDESES AL HUMO!



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