Vea el segundo gol de Erling Haaland en Noruega vs. Dinamarca, en la Nations League

Este jueves, en la fecha 1 de la Nations League, Noruega venció 3-2 a Dinamarca, y el delantero Erling Haaland se fue de doblete.

A los 74 minutos, Martin Odegaard cobró a riesgo un tiro de esquina y 'El Androide' apareció en el área con un potente zurdazo. ¡Golazo!

Vea el segundo gol de Erling Haaland:

¡EL ANDROIDE NO PARA DE SUMAR GOLES CON NORUEGA! Doblete de Haaland, que apareció en el peor momento para anotar el 3-2 contra Dinamarca. ¡Son 64 tantos en 56 partidos!



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