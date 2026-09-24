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Gol Caracol  / Vea el segundo gol de Erling Haaland en Noruega vs. Dinamarca, en la Nations League

Vea el segundo gol de Erling Haaland en Noruega vs. Dinamarca, en la Nations League

Noruega venció 3-2 a Dinamarca y el delantero Erling Haaland anotó doblete, poniendo a festejar a todos los hinchas vikingos. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de sept, 2026
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Erling Haaland.
Erling Haaland.
Getty Images.

Este jueves, en la fecha 1 de la Nations League, Noruega venció 3-2 a Dinamarca, y el delantero Erling Haaland se fue de doblete.

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A los 74 minutos, Martin Odegaard cobró a riesgo un tiro de esquina y 'El Androide' apareció en el área con un potente zurdazo. ¡Golazo!

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