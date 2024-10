Cristiano Ronaldo no se quedó con la 'espina' y le mandó duro mensaje a Antonio Cassano

Hace unas cuantas semanas, Antonio Cassano, reconocido exjugador de fútbol causó escozor en los fanáticos de Cristiano Ronaldo y, al parecer, hasta en el propio jugador, pues, parece que 'CR7' le habría respondido al italiano, luego de que dijera que no podía ni siquiera ser parte de un Top-10 de mejores jugadores de la historia, además de dejar en claro que no sabe jugar a la pelota, en verdad.

"Cristiano Ronaldo no sabe jugar al fútbol. Él puede marcar 3.000 goles si quiere. Gonzalo Higuaín, Robert Lewandowski, Benzema, Agüero, Ibrahimovic o Suárez, ellos si saben lo que es jugar el fútbol de equipo, pero Cristiano... ¿Cuál es su objetivo? Solo marcar goles y goles y goles", fue lo que en su momento mencionó el exfutbolista de Italia, lo cual causó mucha molestia entre vartias personas.

De hecho, la hermana de Cristiano, Elma Aveiro, a los pocos días de ocurrido esto, le respondió a través de una historia de Instagram, en donde le dijo "recogepelotas" a Cassano. "Una persona se despierta con estas cosas. No conozco a este pobre hombre y ni siquiera me importa. Pero solo le diré una cosa, si Cristiano no sabe jugar y marcó 900 goles, imagínese si supiera jugar”, mencionó la familiar del máximo goleador vigente de la historia del fútbol. “Dicen que era jugador de fútbol, creo que se equivocaron, en realidad era recogepelotas”, agregó.

Antonio Cassano, durante su paso por Real Madrid. Getty Images

Ahora, tras semanas de lo ocurrido, según reveló el propio Antonio Cassano, Cristiano Ronaldo lo habría contactado para confrontarlo por sus declaraciones, según reveló en el Podcast BSMT. “Dije que Ronaldo es el número 1, el brasileño. Cristiano Ronaldo no entra en mi top cinco, ni siquiera en el top ten, porque para mí la calidad de un jugador es otra cosa. Lo siguiente es que termino el trabajo que estaba haciendo y recibo un mensaje de texto de un número +34, que es de España. Es una lista de todos los trofeos, goles y estadísticas. Luego me envía un mensaje de voz, diciéndome: ‘Me faltaste al respeto, no hagas algo así de nuevo. Así que le respondí, ‘Querido Cristiano, escúchame. Tú piensas que te falté al respeto, simplemente no me gustas como jugador. ¿Cuál es el problema?", sorprendido comento el exjugador del Real Madrid, Roma y Milán, en su momento.

Actualmente, Cristiano Ronaldo se encuentraconcentrado con la Selección de Portugal , la cual está jugando la Nations League, de la UEFA, título que ya ganaron en el 2019.