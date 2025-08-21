Publicidad

Gol Caracol  / River Plate, con Quintero, Borja y Castaño, a cuartos de final de Copa Libertadores

Tras el 1-1 en el tiempo reglamentario, el paso a los cuartos de final se definió desde el punto blanco y allí fue efectivo River Plate. Miguel Borja fue uno de los anotadores en la tanda.

River Plate se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
River Plate se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 21, 2025 10:41 p. m.