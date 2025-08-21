Real Cartagena comenzó en Hernán Torres, pasó por Pinto y al final trajo de DT a un argentino

Real Cartagena es uno de los equipos que intenta ser protagonista en el Torneo BetPlay II-2025; no obstante, los últimos resultados costaron que Martín Cardetti fuera relavado de su cargo en la dirección técnica. Lo cierto es que tras revisar varios perfiles, el cuadro 'heroico' definió a su nuevo timonel. Uno de los opcionados era Hernán Torres, pero finalmente no se concretó el acuerdo. Todo indica que el ibaguereño tiene todo definido con Millonarios.

A su vez, entre el sonajero de posibilidades estuvo Jorge Luis Pinto; no obstante, el elenco de la capital de Bolívar se decidió por un DT extranjero, un argentino para ser más exactos.

En ese orden de ideas, el Real Cartagena le dio la bienvenida a Néstor Craviotto, quien a partir de la fecha tratará de mejorar el rendimiento del 'auriverde' en el campeonato de ascenso de nuestro país.

"Real Cartagena se complace en anunciar la vinculación del entrenador argentino, Néstor Craviotto, como nuevo director técnico del club", se leyó de entrada en el comunicado emitido por el conjunto cartagenero en sus distintas redes sociales.

Real Cartagena recibe a Real Soacha Cundinamarca este lunes en el Torneo BetPlay II-2025. X de @RealCartagena

A continuación, exaltaron un poco de la trayectoria del técnico argentino de 61 años.

"El 'profe' Craviotto cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol sudamericano, habiendo dirigido equipos como Estudiantes de La Plata (ARG), Emelec (ECU), Unión La Calera (CHI), entre otros. En Colombia, dejó huella como estratega del Deportivo Pereira y Atlético Huila, clubes con los que consiguió el asecnso a la Primera División en 2019 y 2022".

Por último, el Real Cartagena indicó que "su experiencia, liderazgo y resultados respaldan la confianza que deposita nuestro amado club para alcanzar el gran objetivo: regresar a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. ¡Bienvenido a tu nueva casa, profe!".

¿Cómo va el Real Cartagena en el Torneo BetPlay II-2025?

El cuadro 'heroico' suma nueve puntos luego de seis jornadas disputadas y se ubica en la sexta casilla de la tabla general, que es comandada por Jaguares. Este viernes 22 de agosto recibe en el Jaime Morón León a Tigres; la pelota rodará a las 6:00 de la tarde.