Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Decepción y rabia de Juan Fernando Quintero en River Plate vs. Libertad; cámaras lo delataron

Decepción y rabia de Juan Fernando Quintero en River Plate vs. Libertad; cámaras lo delataron

El '10' de River Plate no ocultó su desazón luego de ser relevado en partido entre la 'banda' y Libertad por la vuelta de los 'octavos' en Copa Libertadores.

Juan Fernando Quintero con River Plate frente a Libertad en juego de Copa Libertadores.
Juan Fernando Quintero con River Plate frente a Libertad en juego de Copa Libertadores.
X de @RiverPlate
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 21, 2025 09:14 p. m.