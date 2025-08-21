Decepción y rabia de Juan Fernando Quintero en River Plate vs. Libertad; cámaras lo delataron

River Plate recibió a Libertad en la noche de este jueves 21 de agosto en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. En la 'banda cruzada' salió como titular el talentoso Juan Fernando Quintero; no obstante, para la segunda parte lo reemplazaron y no ocultó su indignación. Las cámaras captaron su bronca en el banco de suplentes.

Y es que el '10' del 'millonario' era uno de los más destacados del elenco dirigido por Marcelo Gallardo en el césped de juego del Monumental; tuvo un par de lanzamientos desde afuera del área y también cobros de pelota quieta que pasaron muy cerca. Pero en el minuto 52, River sufrió la expulsión de Giuliano Galoppo y el 'Muñeco' tuvo que hacer una variante obligada: Quintero Paniagua fue el 'sacrificado'.

Al también jugador de la Selección Colombia no le gustó del todo la determinación y mostró su rabia y enojo mientras se traslada al banco técnico. No pudo ocultar la rabia que sentía tras ser sustituido, en los videos que circulan en redes sociales se le entendieron unos cuantos insultos.

Publicidad