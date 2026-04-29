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Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo se molestó con hinchas de Al Nassr; sucedió en pleno partido en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo se molestó con hinchas de Al Nassr; sucedió en pleno partido en Arabia Saudita

Este miércoles el astro portugués Cristiano Ronaldo marcó gol en la victoria 2-0 de Al Nassr contra Al Ahli, en el campeonato árabe que lidera y podría ganar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Cristiano Ronaldo Al Nassr
Cristiano Ronaldo con el Al Nassr - Foto:
AFP

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