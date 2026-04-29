Cristiano Ronaldo se molestó con hinchas de Al Nassr; sucedió en pleno partido en Arabia Saudita

Al Nassr derrotó 2-0 a Al Ahli este miércoles y con eso dio un paso importante hacia el título de la Liga de Arabia Saudita, en un partido en el que el astro portugués Cristiano Ronaldo marcó un gol pero también fue tendencia por un gesto con su hinchada.

Los ánimos estuvieron a tope en el estadio Al Awwal Park, en Riad, y los seguidores del equipo en el que juega el astro portugués empezaron a lanzar desde las tribunas todo tipo de objetos y líquidos al arco en el que estaba Edouard Mendy.

Cristiano Ronaldo empezó a recoger de la cancha lo que enviaron los hinchas de Al Nassr, se acercó y de forma enojada les pidió que se calmaran porque podía afectar al club y el trámite del compromiso. Dicha situación quedó grabada y en redes sociales dio de qué hablar.



Cristiano Ronaldo pide calma a los hinchas de Al Nassr: