A qué hora juega HOY España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026; véalo EN VIVO por Gol Caracol y Ditu

Su sonrisa ilumina Times Square, su silueta dibuja imponentes rascacielos. Con 18 años Lamine Yamal lidera a una Selección España que se estrena en el Mundial 2026con el cartel de favorita, este lunes en Atlanta ante la debutante Cabo Verde. El partido HOY EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

La campeona de Europa entra en liza con una paradoja a negociar: lleva 30 partidos sin perder -en el tiempo reglamentario- pero no supera un cruce desde que levantara su única Copa del Mundo en 2010.

Desde entonces fracasos, a cada cual más ruidoso: eliminada en la fase de grupos en Brasil 2014, en octavos de Rusia 2018 y Catar 2022 en los penales.

- Herederos del 'tiqui-taca' -

Pero la gran 'Roja' está de vuelta. Campeona de Europa en 2024, en su soñado horizonte se dibuja un nuevo ciclo dorado, tras aquella España del tiqui-taca que también fue dos veces campeona continental (2008 y 2012).

Lamine Yamal, figura de la Selección España, jugará el Mundial 2026 AFP

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En el banquillo, Luis de la Fuente, una versión moderna de Vicente del Bosque, el arquitecto de aquel equipo, su modelo a la hora de dirigir a la Roja.

Con mano izquierda, el entrenador gestiona una tropa liderada por el fenómeno Yamal, ya recuperado de su lesión en el muslo, que entrará en juego de manera paulatina en una competición que puede ser muy larga hasta la final del 19 de julio.

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"La mejor noticia es que Lamine está en perfectas condiciones, ha llegado fantásticamente, entrenando muy bien, como Nico (Williams) y Víctor (Muñoz). Están disponibles, aunque no para comenzar el partido, veremos cómo se desarrolla", dijo De la Fuente este domingo en rueda de prensa sobre la presencia de los tres tocados en el primer duelo.

Uno llega y otros se van. Talento generacional, Yamal recoge el testigo en el Mundial de las leyendas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que se despedirán en Norteamérica con su sexta participación.

"Transmite frescura y alegría en el campo y fuera. Tiene una calidad que le permitirá marcar una época", señaló esta semana el director deportivo de la Roja, Aitor Karanka.

- "En perfecto estado de revista" -

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Más allá de Yamal, la fortaleza de España está en saber a qué juega, algo poco habitual en el fútbol de selecciones.

Presión agresiva y extremos con colmillo añadidos al fútbol de pases que se ha convertido en el sello de la Roja, asegurado por una medular que incluye al Balón de Oro 2024 Rodri, al doble campeón de Europa con el PSG Fabián Ruiz y al virtuoso Pedri.

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"Creo que en el centro del campo tenemos a los seis mejores jugadores del mundo", dejó claro el seleccionador tras ganar 3-1 a Perú el lunes en Puebla en el último amistoso.

- Los 'tiburones azules' aspiran a la machada -

La 'Roja' debuta contra Cabo Verde, 67ª de la lista FIFA y una de las cenicientas de la competición, en una joya arquitéctonica como el Estadio Atlanta, que llenará sus 75.000 plazas, y que cuenta con aire acondicionado, pan bendito en una competición en la que el calor puede ser decisivo.

Su primera fase en el Grupo H se presume de dificultad progresiva, con una segunda jornada contra Arabia Saudita, también en Atlanta (21 junio), y el cierre frente a Uruguay en Guadalajara (26 junio).

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Pero antes, cita contra los 'tiburones azules', que aspiran a la machada liderados en el banquillo por Bubista y en el campo por su capitán Ryan Mendes, un atacante buscavidas de 36 años.

"El partido más importante del Mundial es Cabo Verde, no hay duda", zanjó De la Fuente, alerta ante cualquier tipo de relajación.

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"Tienen conceptos tácticos muy definidos, futbolistas con gran físico, muy veloces, fueron capaces de dejar fuera a Camerún. Seguramente será una de las sorpresas del Mundial", añadió este domingo.

España, una de las favoritas al título, tendrá su debut en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde. Fotos: Getty Imágenes

A qué hora juega HOY España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026 y dónde verlo EN VIVO por TV