Lionel Messi podría celebrar un aniversario histórico en el Argentina vs. Argelia por el Mundial

El partido entre Argentina y Argelia por el Grupo J del Mundial 2026 será escenario del vigésimo aniversario del primer gol de Lionel Messi en una Copa del Mundo, cuando apenas 13 minutos después de ingresar desde el banquillo el astro marcó el 6-0 de la Albiceleste ante Serbia y Montenegro.

Pocos días antes de cumplir 19 años, Messi hizo su debut mundialista el 16 de junio de 2006 en Gelsenkirchen, Alemania, de la mano del entrenador José Pekerman, que lo envió a la cancha en reemplazo del mediocampista Maximiliano Rodríguez, quien había concretado dos goles ante el seleccionado balcánico en un encuentro que mostró la jerarquía del equipo argentino.

Messi vistió el dorsal 19 en ese Mundial -la 10 era propiedad entonces de Juan Román Riquelme- y pisó el campo en el minuto 75 con el apoyo desde las tribunas de Diego Maradona, quien mostró su alegría al ver al entonces joven atacante de Barcelona sumar sus primeros minutos en aquella Copa, ya que no fue titular ni entró en la primera fecha cuando Argentina venció 2-1 a Costa de Marfil.

Al momento del ingreso de Messi, el encuentro ya estaba irremediablemente inclinado en favor de Argentina, que ganaba 3-0 por el doblete de Rodríguez y un extraordinario tanto de Esteban Cambiasso tras una extensa jugada colectiva.



Messi no perdió oportunidad de demostrar su talento en el campo al realizar un desborde por izquierda y enviar un centro al ras del césped que Hernán Crespo sólo tuvo que empujar a la red para el 4-0 en el minuto 78.

Lionel Messi con la Selección de Argentina AFP

Publicidad

La desmoralizada defensa serbomontenegrina no pudo detener a Carlos Tévez a los 84 en un quinto gol que parecía poner cifras definitivas, pero Argentina siguió atacando hasta el último segundo.

El gol debut en Mundiales de Messi llegó entonces en el minuto 88 de aquel 16 de junio, tras una combinación llena de talento: Riquelme filtró un pase a Tévez en tres cuartos de cancha, quien hizo una pared rápida con el ariete Crespo, y el 'Apache' volvió a recibir para habilitar a Messi, que llegó a toda velocidad por el costado derecho del área.

Publicidad

Messi acomodó la pelota con su pie izquierdo, pero el cierre del defensor Milan Dudic lo obligó a utilizar su menos hábil pie derecho para una definición que entró sobre el primer palo y entre las piernas del portero Dragoslav Jevric.

Ese fue su segundo gol en siete partidos con la selección absoluta de Argentina, tras marcar ante Croacia en un amistoso previo al Mundial 2006.