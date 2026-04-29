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Gol Caracol  / Neymar le manda mensaje a Carlo Ancelotti; “todo jugador brasileño piensa estar en el Mundial”

Neymar le manda mensaje a Carlo Ancelotti; “todo jugador brasileño piensa estar en el Mundial”

El astro brasileño Neymar se refirió a la chance de estar en el Mundial 2026, aunque no ha sido tenido en cuenta hasta el momento por el técnico Carlo Ancelotti.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Neymar Jr. Santos FC
Neymar Jr., futbolista brasileños del Santos - Foto:
Santos FC Oficial

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