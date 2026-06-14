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Gol Caracol  / Vea el golazo de Yasin Ayari, en Suecia vs. Túnez, por el Mundial 2026

Vea el golazo de Yasin Ayari, en Suecia vs. Túnez, por el Mundial 2026

El futbolista sueco selló su doblete con los europeos, para sentenciar una épica goleada por 5-1, en el debut frente a los africanos, por el grupo F.

Por: EFE
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Yasin Ayari festejando anotación con Suecia, por el Mundial 2026.
Yasin Ayari festejando anotación con Suecia, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Este domingo 14 de junio, Suecia y Túnez se enfrentaron por la primera jornada del grupo F, en la Copa del Mundo 2026; dejando a los europeos con un triunfo por 5-1.

Y el último tanto del encuentro fue un total golazo de Yasin Ayari, quien se fue de doblete, en una noche histórica para los suecos.

Jugadores de la Selección de Suecia, festejando anotación en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Vea el gol de Viktor Gyökeres, en Suecia vs. Túnez, por el Mundial 2026

Suecia se puso en ventaja sobre Túnez, en el Mundial 2026, por intermedio de Yasin Ayari
Gol Caracol

Suecia, una máquina de hacer goles; victoria 5-1 sobre Túnez en el Mundial 2026

Con un remate de media distancia, el futbolista sueco clavó un gran remate que fue inatajable para el guardameta africano.

Vea el golazo de Yasin Ayari, en Suecia vs. Túnez, por el Mundial 2026:

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