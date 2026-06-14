Este domingo 14 de junio, Suecia y Túnez se enfrentaron por la primera jornada del grupo F, en la Copa del Mundo 2026; dejando a los europeos con un triunfo por 5-1.

Y el último tanto del encuentro fue un total golazo de Yasin Ayari, quien se fue de doblete, en una noche histórica para los suecos.

Con un remate de media distancia, el futbolista sueco clavó un gran remate que fue inatajable para el guardameta africano.

Vea el golazo de Yasin Ayari, en Suecia vs. Túnez, por el Mundial 2026:

¡OTRO GOLAZO DE SUECIA! 🤯



⚽ Ayari sacó otro TREMENDO ZAPATAZO y puso el 5 a 1 ante Túnez#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wEJ0IL65Ge — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026