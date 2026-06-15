Partidos EN VIVO HOY 15 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Este domingo sigue la emoción del Mundial 2026 con cuatro partidazos, entre esos el de España vs. Cabo Verde, que usted podrá disfrutar EN VIVO por Gol Caracol, www.golcaracol.com y Ditu.
Los otros compromisos de la jornada en la Copa del Mundo de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá, serán los de Bélgica vs. Egipto, Arabia Saudita vs. Uruguay e Irán vs. Nueva Zelanda. Por eso, agéndese para ver EN VIVO los partidos de este lunes 15 de junio en las diferentes plataformas digitales y canales de televisión.
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Partidos del Mundial HOY EN VIVO 14 de junio de 2026
|Hora
|Partido
|Canal(es) de transmisión
|11:00 a. m.
|España vs. Cabo Verde
|Señal principal de Caracol Telelvisión, www.golcaracol.com y DITU
|2:00 p. m.
|Bélgica vs. Egipto
|DGO, DSports 2, Paramount+, DIRECTV 4K, DAZN, Amazon Prime Video, DSports+
|5:00 p. m.
|Arabia Saudí vs. Uruguay
|DGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K, DAZN, Amazon Prime Video, Disney+ Premium
|8:00 p. m.
|Irán vs. Nueva Zelanda
|DGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K, DAZN, Amazon Prime Video
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