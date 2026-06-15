Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 15 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 15 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY lunes 15 de junio, debuta España, Uruguay, Bélgica y Egipto, entre otros más. ¡Agéndese y no se pierda nada de los juegos de la Copa del Mundo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de jun, 2026
Comparta en:
Jugadores de España y un festejo de gol contra Perú en partido de preparación.
Jugadores de España y un festejo de gol contra Perú en partido de preparación.
Foto: AFP

Este domingo sigue la emoción del Mundial 2026 con cuatro partidazos, entre esos el de España vs. Cabo Verde, que usted podrá disfrutar EN VIVO por Gol Caracol, www.golcaracol.com y Ditu.

Los otros compromisos de la jornada en la Copa del Mundo de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá, serán los de Bélgica vs. Egipto, Arabia Saudita vs. Uruguay e Irán vs. Nueva Zelanda. Por eso, agéndese para ver EN VIVO los partidos de este lunes 15 de junio en las diferentes plataformas digitales y canales de televisión.

Publicidad

Partidos del Mundial HOY EN VIVO 14 de junio de 2026

HoraPartidoCanal(es) de transmisión
11:00 a. m.España vs. Cabo VerdeSeñal principal de Caracol Telelvisión, www.golcaracol.com y DITU
2:00 p. m.Bélgica vs. EgiptoDGO, DSports 2, Paramount+, DIRECTV 4K, DAZN, Amazon Prime Video, DSports+
5:00 p. m.Arabia Saudí vs. UruguayDGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K, DAZN, Amazon Prime Video, Disney+ Premium
8:00 p. m.Irán vs. Nueva ZelandaDGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K, DAZN, Amazon Prime Video
WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Mundial 2026

Selección España

Selección Uruguay

Selección Bélgica

Selección Egipto

Publicidad

Publicidad

Publicidad