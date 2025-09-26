Cristiano Ronaldo sigue 'on fire' con Al Nassr: vea acá su gol HOY al Al Ittihad

Cristiano Ronaldo sigue ampliando su cuota goleadora, y este viernes en un nuevo compromiso del Al Nassr en la Liga de Arabia Sadita, el portugués se reportó en el marcador. El 'Bicho' celebró en este importante duelo para su equipo, al anotarle Al Ittihad donde milita Karim Benzema.

Fue al minuto 35 que el número '7' envió la pelota al fondo de la red. Tras un centro al área, Cristiano apareció con habilidad entre los defensores del cuadro rival, se levantó por los aires y conectó el balón de cabeza y marcar así el 0-2 parcial para el Al Nassr en el campo de juego del King Abdullah Sports City este viernes.

Vea acá el gol de Cristiano Ronaldo HOY en Al Ittihad vs. Al Nassr por la Liga de Arabia Saudita: