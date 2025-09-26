Síguenos en::
Cristiano Ronaldo sigue 'on fire' con Al Nassr: vea acá su gol HOY al Al Ittihad

Cristiano Ronaldo sigue 'on fire' con Al Nassr: vea acá su gol HOY al Al Ittihad

El capitán y figura del Al Nassr, Cristiano Ronaldo, apareció con habilidad entre los defensores del cuadro rival y mandó la pelota con rumbo a la red. ¡Así fue su gol al Al Ittihad!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de sept, 2025
Cristiano Ronaldo, figura y capitán del Al Nassr.
Cristiano Ronaldo, figura y capitán del Al Nassr.
AFP

