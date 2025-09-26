FIFA suspendió un año a delantero del América por falsificación de documentos

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció este viernes 26 de septiembre la suspensión, por un período de doce meses de todas las actividades relacionadas con el fútbol, del futbolista nacionalizado de origen argentino Rodrigo Holgado y quien juega en el América de Cali, y otros seis deportistas naturalizados por ese país, por infracciones vinculadas a falsificación documental en el marco de las Eliminatorias de la Copa Asiática 2027.

¿Cuáles otras medidas tomó la FIFA en este caso por falsificación de documentos?

El caso conlleva además a una multa de 350.000 francos suizos (unos 375.000 euros) impuesta a la Asociación de Fútbol de Malasia (FAM), que presentó consultas de elegibilidad ante la FIFA utilizando documentación falsificada con el objetivo de alinear a Garcés y a los jugadores Gabriel Palmero, cedido por el Tenerife al Unionistas de Salamanca de la Primera RFEF; Facundo Garcés, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazábal y Héctor Hevel.

Rodrigo Holgado en Racing vs. América de Cali AFP.

Los siete futbolistas, incluido Rodrigo Holgado, delantero de los 'diablos rojos', participaron el pasado 10 de junio en el encuentro frente a Vietnam, correspondiente a la tercera ronda clasificatoria para la Copa Asiática de Arabia Saudí 2027. Tras ese partido, la FIFA recibió una denuncia cuestionando la elegibilidad de varios de ellos.

Cada futbolista deberá abonar una sanción económica de 2.000 francos suizos (unos 2.140 euros), además de cumplir la suspensión de un año.



¿Qué sigue tras esta dura medida para Rodrigo Holgado, delantero del América de Cali?

La FIFA trasladó asimismo al Tribunal de Fútbol la cuestión de la elegibilidad de los jugadores para representar a la Selección de Malasia. Tanto la FAM como los sancionados, han sido notificados de la decisión y disponen de diez días para solicitar una resolución motivada, que en caso de emitirse podría ser apelada ante la Comisión de Apelación.



¿Cómo le ha ido a Rodrigo Holgado en la Liga BetPlay II-2025?

En lo que va del actual campeonato de nuestro país, el artillero, de 30 años, ha jugado sólo nueve partidos y no ha marcado ningún gol. Rodrigo Holgado tiene contrato con América de Cali hasta el 31 de diciembre del 2026.

Holgado ha ido perdiendo la titularidad en los 'diablos rojos' que ha tenido una campeonato regular. Los dirigidos por David González se ubican parcialmente en la casilla 13 con 13 puntos. Este domingo reciben en el Pascual Guerrero a Envigado por la fecha 13 y con la única finalidad de sumar de a tres para mantener vivas sus opciones de estar en los cuadrangulares finales.