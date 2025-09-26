Síguenos en::
Tendencias:
OSO ONCE CALDAS
JHON DURÁN HOY
LIO APUESTAS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Atlético vs. Real Madrid; hora y dónde ver EN VIVO por TV el derbi por la Liga de España

Atlético vs. Real Madrid; hora y dónde ver EN VIVO por TV el derbi por la Liga de España

Este sábado, Real Madrid le apuesta a mantener su invicto en la Liga de España ante el Atlético en el Metropolitano. ¡Prográmese y no se pierda este partidazo!

Por: EFE
Actualizado: 26 de sept, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Julián Álvarez y Kylian Mbappé rivalizarán en Atlético vs. Real Madrid en la Liga de España.
Julián Álvarez y Kylian Mbappé rivalizarán en Atlético vs. Real Madrid en la Liga de España.
Fotos: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad