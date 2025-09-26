Atlético vs. Real Madrid; hora y dónde ver EN VIVO por TV el derbi por la Liga de España

Líder pleno el Real Madrid y aún superviviente el Atlético de Madrid, en el filo que señalan sus 9 puntos de desventaja con su ‘eterno’ rival, Julián Álvarez desafía el momento imparable de Kylian Mbappé en el volcánico derbi en el Metropolitano, definitorio y cargado de presión para el equipo local, pero también para el visitante, con el triunfo como única garantía para sostener la cima de LaLiga.

La victoria del Barcelona en Oviedo mantiene la distancia en dos puntos entre la segunda plaza 'azulgrana' y la primera del equipo dirigido por Xabi Alonso, que se expone en su salida más comprometida hasta ahora. El Real Madrid ha perdido sus partidos en tres de sus últimas cuatro visitas al Metropolitano. Allí, solo el Barça y Osasuna ganaron al Atlético en sus últimos 50 encuentros ligueros en ese estadio.

Así llega el Atlético para el derbi contra las 'merengues'

Atlético de Madrid recibe al Real Madrid en un nuevo derbi por la Liga de España. AFP

No hay futuro ni presente en esta Liga para el Atlético sin un triunfo este sábado, al menos un empate. Ya está al límite, con la mitad de puntos de los que ha disputado (9 de 18), con demasiados goles en contra y con su pegada cuestionada, solo remediada por los tres goles de ‘La Araña’ al Rayo Vallecano el pasado miércoles.

Julián Álvarez es indispensable para este Atlético. Su goleador, pero también su luz más reluciente en ataque. Su futbolista más diferencial. La figura que se rebeló contra la crisis ante el Rayo el miércoles y que ahora se propone ir más allá contra el conjunto blanco, entre el recuerdo de aquel penalti invalidado por un doble toque en su último precedente, en la Liga de Campeones. Su inspiración es vitalidad para el Atlético.



Kylian Mbappé quiere seguir en racha

Kylian Mbappé marcó doblete en Levante vs. Real Madrid por la Liga de España. AFP

El desafío es tremendo. Por el Real Madrid… Y por Kylian Mbappé, trepidante, imponente e inigualable en este comienzo de LaLiga, con sus nueve tantos en siete encuentros. Una demostración de poder goleador del delantero más en forma, expresivamente concluyente en los primeros pasos de este curso, cuyo valor es incalculable para el líder de la competición. Es el rival a batir.

Y un adversario temible para los registros por los que se mueve actualmente la defensa del Atlético, vulnerable. Sus diez goles en contra lo ponen en evidencia. Antes una garantía, ahora ya no lo es tanto, ni con cuatro ni con cinco atrás. Solo ha sostenido su portería a cero en una ocasión en este curso, en el 2-0 frente al Villarreal.



Atlético vs. Real Madrid; hora y dónde ver EN VIVO por TV el derbi por la Liga de España

Día: sábado 27 de septiembre del 2026

Hora: 9:15 de la mañana, en horario de Colombia.

Estadio: Metropolitano

Transmisión: D Sports 610 y DGO