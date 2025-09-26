James Rodríguez, en riesgo por posible salida de su DT en León de México

La situación del León de México, en el que actúa James Rodríguez, no es la mejor en la actual Liga MX, pues ocupa la décima casilla con un rendimiento de 12 puntos de 30 posibles, lo que se traduce en una floja campaña que tiene en la cuerda floja a su entrenador, el argentino Eduardo Berizzo.

Es por ello que medios de comunicación en territorio azteca firman que una nueva caída del conjunto ‘esmeralda’ representaría la salida del estratega de su cargo debido a la inminente eliminación que se podría presentar al no entrar a la liguilla de fin de año.

En consecuencia, toma relevancia el compromiso en condición de visitante del viernes 26 de septiembre como visitante contra el FC Juárez, que es séptimo con 15 unidades.

La contienda es a las 8:00 de la noche, hora colombiana, será válida por la jornada 11 de la Liga MX y podría significar la salida de Berizzo, lo que afectaría directamente a James Rodríguez.



James Rodríguez, en riesgo por posible salida del DT de León

El volante colombiano ha tenido frecuentes roces con varios de los entrenadores que ha tenido en su carrera, lo que ha derivado en su salida de escuadras como el Real Madrid de España, Al-Rayyan de Catar, Sao Paulo de Brasil, Rayo Vallecano de España, entre otros.

Sin embargo, con Berizzo le ha ocurrido todo lo contrario, pues el argentino lo ha acogido sin problema alguno. De hecho, lo respalda y defiende en distintas situaciones, como cuando se le señaló de no haber hecho pretemporada o de no haber querido actuar recientemente en Tijuana contra Xolos por no estar a gusto con la cancha sintética que hay en ese lugar.

De hecho, Berizzo le dio la titularidad y la franja de capitán desde un principio. Además, según dijeron los propios jugadores de León, el timonel les pidió jugar siempre con el ‘cafetero’ y darle el balón a él para la elaboración de los ataques.

Bajo esa luz, en suelo mexicano se dice que sin Berizzo, James podría quedar desamparado, ya que no se sabe si un nuevo estratega cobijará al cucuteño de la misma manera.

Ahora, todo depende de los próximos resultados y de que León se logre meter en la segunda fase de la Liga MX.