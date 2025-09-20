Cristiano Ronaldo, una máquina de marcar goles: así fue su tanto al Al Riyadh

Cristiano Ronaldo no para de inflar las redes contrarias con Al Nassr, y este sábado el crack portugués volvió a demostrar toda su categoría en la portería rival, marcando el 3-0 de su escuadra sobre Al-Riyadh.

Fue al minuto 33 que el lusitano envió el balón a redes contrarias, al aprovechar un pase entrelíneas y posteriormente definir de gran manera. Son 944 goles en el historial del exReal Madrid.

Vea acá el gol HOY de Cristiano Ronaldo en Al Nassar vs Al Riyadh: