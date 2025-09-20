Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo, una máquina de marcar goles: así fue su tanto al Al Riyadh

Cristiano Ronaldo, una máquina de marcar goles: así fue su tanto al Al Riyadh

El 'crack' portugués se reportó en el tablero con Al Nassr en partido de la Liga de Arabia Saudita, marcando en su historial su tanto número 944. ¡Video del gol de Cristiano Ronaldo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2025
Comparta en:
Cristiano Ronaldo celebra un nuevo gol con el Al Nassr.
Cristiano Ronaldo celebra un nuevo gol con el Al Nassr.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad