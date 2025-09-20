Richard Ríos hizo enojar a José Mourinho; el DT del Benfica no ocultó su decepción

Richard Ríos volvió a ocupar un lugar en la titular del Benfica que este sábado visitó el campo de juego del AVS Futebol. El volante antioqueño compartió el mediocampo con Enzo Barrenechea, y teniendo acompañamiento en los extremos por Fredrik Aursnes y Heorhiy Sudakov.

En medio de la contienda del campeonato lusitano, el '20' de las 'águilas' protagonizó una jugada que no salió muy bien y hasta hizo molestar a José Mourinho, su nuevo entrenador. Ríos Montoya se paró al frente del balón para cobrar un tiro libre, pero tras impactar la pelota con pierna derecha, la misma terminó muy por encima del arco rival, incluso pareció más una jugada del estilo del fútbol americano.

Al final, 'Mou' fue enfocado por las cámaras y no ocultó su malestar por cómo terminó la ejecución del exPalmeiras y jugador de la Selección Colombia.



Acá la jugada de Richard Ríos con Benfica que hizo enojar a José Mourinho: