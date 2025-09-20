Polémica y revuelo por patada de Franco Mastantuono, del Real Madrid, que cortó la cara de un rival

Real Madrid le ganó 2-0 al Espanyol con goles de Éder Militao y Kylian Mbappé, y además de los grandes golazos de estos dos jugadores, hubo una jugada que ha generado revuelo en España ya que muchos piden que el argentino Franco Mastantuono debió irse expulsado.

Al minuto 74 el mediocampista sudamericano levantó su pierna izquierda e impactó en el rostro de Carlos Romero, quien cayó en el piso pidiendo asistencia médica. El árbitro solamente le mostró tarjeta amarilla y no hubo llamado del VAR.

Lo cierto es que el futbolista del Espanyol tuvo un corte en su cara y tuvo que ser atendido por el cuerpo médico de su club, para evitar que sangrara más por la herida que le dejó la patada recibida por Franco Mastantuono.

Esta acción generó polémica en España, ya que muchos analizaron la jugada y mencionaron que le 'perdonaron' la tarjeta roja al joven jugador argentino del Real Madrid. Quien apenas fue amonestado.



Así fue la patada de Franco Mastantuono contra Carlos Romero, en Real Madrid vs Espanyol:

Polémica en España por esta jugada de Mastantuono ante Espanyol: antes de salir reemplazado, el argentino fue duro contra Carlos Romero y se ganó la tarjeta amarilla en el Bernabéu. ¿Era para roja? pic.twitter.com/66OOmJgCsz — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2025