Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Polémica y revuelo por patada de Franco Mastantuono, del Real Madrid, que cortó la cara de un rival

Polémica y revuelo por patada de Franco Mastantuono, del Real Madrid, que cortó la cara de un rival

El joven argentino Franco Mastantuono impactó el rostro de Carlos Romero en el partido contra el Espanyol, este sábado. A pesar de sacarle sangre, no lo expulsaron y hay polémica.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 20 de sept, 2025
Comparta en:
Franco Mastantuono y Carlos Romero
Franco Mastantuono y Carlos Romero - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad