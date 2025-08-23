Cristiano Ronaldo y el gesto que es viral tras perder final con Al Nassr: sus compañeros, atentos

Cristiano Ronaldo no para de sorprender al mundo del futbol. El Al Nassr igualó 2-2 con el Al Ahli en la final de la Supercopa de Arabia, con goles de Brozovic y Cristiano para el conjunto amarillo, y de Ibáñez y Franck Kessié para el rival. Sin embargo, fue derrotado en los penales por 5-3.

El astro portugués no pudo lograr su segundo título en el equipo árabe, pero eso no fue impedimento para que recibiera el subcampeonato de la mejor manera. En la premiación del torneo, el 'bicho' comandó la delegación del Al-Nassr que recibió las medallas de plata del campeonato. Pero antes de ir a recibirla, Cristiano animó de gran manera a sus compañeros, frente a la tristeza que les producía haber salido derrotados.

En un video en las redes sociales, se pudo ver como el portugués hacia un gesto a sus compañeros de que mantuvieran la cabeza levantada y que subieran su ánimo, en un claro propósito de demostrar que en la vida de un futbolista se puede ganar o perder, pero que nunca se puede recibir los premios como si no valieran nada.

Con esto, Cristiano Ronaldo, demuestra una vez más que pese a ser un deportista muy competitivo, que no le gusta perder, tiene la capacidad de recibir las derrotas con buena cara, y que como capitán del Al Nassr, quiere enseñarle a sus compañeros a aceptar las caídas con altura.

Cristiano Ronaldo signals to his teammates to hold their heads high as they collect their silver medals.

