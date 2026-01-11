Estrella y compañero de Luis Díaz adora al Bayern Múnich; "no me imagino estar en ningún otro lugar"

En medio de una temporada que está superando todas las expectativas en Baviera, Harry Kane ha vuelto a dejar claro que su corazón y su futuro pertenecen al Allianz Arena. Durante una reciente y emotiva visita a uno de los clubes de fans oficiales del Bayern Múnich, el 'huracán' inglés compartió reflexiones sobre su presente, enviando un mensaje de continuidad que ilusiona a la afición, especialmente por la exitosa sociedad que ha formado con el colombiano Luis Díaz.

Ante una multitud de seguidores que lo recibieron entre cánticos, Kane no ocultó su satisfacción por el momento que atraviesa. Al ser consultado sobre los rumores que periódicamente lo vinculan con una salida del club con rumbo a equipos como el Barcelona, el capitán de la selección inglesa fue tajante:

"Estoy disfrutando mucho de estar aquí. No me imagino estar en ningún otro lugar ahora mismo. Y días como este lo refuerzan", afirmó el delantero, visiblemente conmovido por el cariño de los fans. Estas declaraciones no solo confirman su arraigo a la cultura bávara, sino que subrayan su deseo de dar continuidad al proyecto deportivo actual. Un proyecto donde, con la llegada de Luis Díaz en el pasado mercado de verano, siente que pueden conquistar todos los títulos posibles en esta temporada.



Desde el aterrizaje del guajiro en Múnich, la conexión con Kane ha sido inmediata y devastadora para las defensas rivales. En lo que va de la campaña 2025/26, la dupla ha generado más de 30 contribuciones de gol directas. Para Kane, tener a un socio como Díaz es una de las razones principales de su felicidad.

El delantero inglés ha sido testigo en repetidas ocasiones de la capacidad de desequilibrio de 'Lucho', cuya creatividad caótica le permite a él encontrar espacios que antes parecían inexistentes. Con el Bayern liderando la Bundesliga y clasificado con paso firme en la Champions League, el mensaje de Kane es una declaración de guerra deportiva para el resto de Europa. El exTottenham ve con buenos ojos continuar defendiendo la camiseta del gigante de Baviera para luchar por la 'orejona'.

Por ahora, Harry Kane no solo se siente en casa, sino que ha encontrado en el extremo de nuestro país al cómplice perfecto para escribir las páginas más gloriosas de su carrera en Alemania. Para la directiva y la afición, saber que su máximo referente no planea marcharse es la mejor noticia para arrancar este 2026, justo antes de recibir en su casa al Wolfsburgo por la jornada 16 de la Bundesliga.