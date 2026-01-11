Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Estrella y compañero de Luis Díaz adora al Bayern Múnich; "no me imagino estar en ningún otro lugar"

Estrella y compañero de Luis Díaz adora al Bayern Múnich; "no me imagino estar en ningún otro lugar"

Una de las figuras del conjunto bávaro dio unas declaraciones en las que dejó entrever que quiere continuar defendiendo la camiseta del equipo por muchos años más. ¡Entérese!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 11 de ene, 2026
Jugadores del Bayern Múnich y un festejo de gol en la Copa de Alemania.
AFP

