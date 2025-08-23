Publicidad

Gol Caracol  / La sal de Cristiano Ronaldo con Al Nassr, no solamente de récords vive el portugués

La sal de Cristiano Ronaldo con Al Nassr, no solamente de récords vive el portugués

El astro luso Cristiano Ronaldo sumó un nuevo fracaso con el equipo de Arabia Saudita, por lo que sigue sin ganar ningún título oficial con Al Nassr. Nueva final perdida.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo se lamenta con Al Nassr - Foto:
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 23, 2025 09:43 a. m.