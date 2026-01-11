Se filtró dinero para Jhon Durán, por ser campeón de Supercopa de Turquía; Fenerbahce desembolsa

Fenerbahce le ganó 2-0 al Galatasaray, el sábado, en la disputa por el título de la Supercopa de Turquía, en un partido en el que hubo presencia de futbolistas colombianos, Jhon Durán y Dávinson Sánchez, aunque fue el delantero el que le ganó el pulso a su compatriota para quedarse con el título y ser viral por sus festejos.

Pero además de la medalla y el trofeo, este domingo se conoció el premio que había prometido la directiva al equipo si vencía a su máximo rival y de paso conseguían el trofeo, algo que consiguieron gracias a los goles de Matteo Guendouzi Jayden Oosterwolde en el estadio Olímpico Atartuk, en Estambul.



La plata para Jhon Durán y jugadores del Fenerbahce por ser campeones

El diario truco 'Sporx' fue el encargado de filtrar la suma de dinero que el club 'amarillo y azul' le prometió a sus futbolistas si vencían al Galatasaray en la final de la Supercopa, que es "un premio sustancial de 1,5 millones de euros (75,3 millones de libras turcas) para el equipo".

Con esto, la prensa señala que "tras su victoria, los jugadores del Fenerbahce se han ganado el derecho a reclamar el gran premio".

De esa manera y con una nómina de más de 30 jugadores, se tendrán que dividir ese dineral que les entregará la directiva del club de Estambul, por lo que a cada jugador le tocaría entre 40 mil y 50 mil euros (entre 170 y 215 millones de pesos colombianos).



Jhon Durán, delantero colombiano del Fenerbahce Foto: X/@Fenerbahce

Lo cierto es que Jhon Durán y sus compañeros no solo están felices por la victoria y por conseguir el título de la Supercopa de Turquía, sino también por el bono económico que les entrará próximamente, que es un incentivo de los directivos para que sigan por la senda de la victoria.

El título conseguido el sábado es el primero oficial para el delantero antioqueño, ya que con Envigado (Colombia), Chicago Fire (Estados Unidos), Aston Villa (Inglaterra) y Al Nassr (Arabia Saudita) no había logrado ganar aún ningún título.



¿Cuándo vuelve a jugar Jhon Durán y el Fenerbahce?

Los próximos compromisos del equipo de Estambul en el que juega el joven delantero colombiano será frente al Beyoglu Yeni Carsi (Copa de Turquía), el miércoles 14 de enero. Luego volverán a la acción en la Liga de Turquía frente al Alanyaspor, el domingo 18 de enero. Actualmente en el campeonato están segundos en la tabla de posiciones, con 39 puntos, a tres unidades del líder que es el Galatasaray, de Dávinson Sánchez.