Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Malas noticias para el Liverpool; figura se perderá el resto de la temporada por grave lesión

Malas noticias para el Liverpool; figura se perderá el resto de la temporada por grave lesión

El conjunto 'red' informó este domingo que uno de sus jugadores sufre una lesión que lo marginará de las canchas por largo tiempo. Es seria duda para ir al Mundial. ¡Descubra de quién se trata!

Por: EFE
Actualizado: 11 de ene, 2026
Comparta en:
Jugador del Liverpool se pierde el resto de la temporada
Jugador del Liverpool se pierde el resto de la temporada
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad