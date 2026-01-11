Síguenos en:
Jhon Durán y su celebración con Fenerbahçe: palmadita a la cámara y un mensaje para Galatasaray

El delantero colombiano Jhon Durán se coronó campeón de la Supercopa de Turquía y se volvió viral en redes sociales por su emotivo festejo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de ene, 2026
Jhon Durán celebrando el título de la Supercopa de Turquía.
Jhon Durán celebrando el título de la Supercopa de Turquía.
Getty Images.

