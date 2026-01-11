Jhon Durán y su celebración con Fenerbahçe: palmadita a la cámara y un mensaje para Galatasaray

El fútbol turco una jornada apasionante por cuenta de la final de la Supercopa que dejó como ganador y campeón al Fenerbahçe, tras vencer 2-0 a Galatasaray, su archirrival. Más allá de la felicidad del título, uno de los momentos más llamativos lo dejó el colombiano Jhon Durán, quien fue uno de los más felices y hasta realizó una 'picante' celebración.

Con goles de Mattéo Guendouzi y Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe se impuso sobre Galatasaray y alzó su primer título de la temporada. El colombiano Durán fue titular, pero no logró marcar mayor diferencia y en la segunda parte fue sustituido por Anderson Talisca. Del otro lado, Dávinson Sánchez no la pasó nada bien en defensa y no saltó al terreno de juego para la parte complementaria, tras ser reemplazado por Gabriel Sara.

Después del pitazo final, los jugadores del Fenerbahçe celebraron a rabiar y uno de los más emocionados fue Durán. En un mano a mano con la prensa turco y junto a su compañero Guendouzi, el delantero tomó el microfono y envió el siguiente mensaje: "Estambul es amarilla y azul", haciendo referencia a los colores de su club y sin duda un 'recadito' para el Galatasray. Como si no fuera suficiente, le dio dos palmaditas a la cámara y se marchó.