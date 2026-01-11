Comienza el 2026 para Luis Díaz; Bayern Múnich confirmó titular, con sorpresa

Bayern Múnich y Luis Díaz regresan a la acción oficial este domingo 11 de enero enfrentándose al Wolfsburgo, en un partido de la fecha 16 de la Bundesliga, en el que buscará seguir por la senda de la victoria y acercarse cada vez más al título en Alemania.

Por eso, el técnico Vincent Kompany eligió a sus once titular para el compromiso en el estadio Allianz Arena, y ahí apareció el colombiano, quien es pieza clave y estará acompañado en ataque de Harry Kane y Michael Olise.

Eso sí, habrá varias bajas sensibles para el Bayern Múnich, como Joshua Kimmich, Leon Gortezka, Alphonso Davies, Kim Min Jae y Nicolás Jackson.



Primera titular de Bayern Múnich 2026, con Luis Díaz: