Cristiano Ronaldo y el impresionante récord histórico, al que llegará en el Mundial 2026

El veterano delantero portugués Cristiano Ronaldo liderará a su selección en el Mundial de 2026 este verano, luego de que el seleccionador Roberto Martínez lo incluyera en la lista el martes.

La exestrella del Real Madrid y del Manchester United, ahora en el Al Nassr de Arabia Saudí, participará en su sexto Mundial, un récord histórico.

Portugal y Ronaldo, máximo goleador histórico de selecciones masculinas con 143 goles, nunca han ganado la competición.

Ronaldo podría enfrentarse a su antiguo rival del Barcelona, ​​Lionel Messi, quien también jugará su sexto Mundial tras llevar a Argentina a la gloria hace cuatro años en Qatar.



El delantero portugués evitó una sanción de tres partidos a pesar de haber sido expulsado contra la República de Irlanda en su último partido de clasificación por un codazo.

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El seleccionador español Martínez seleccionó una lista de 26 jugadores sin grandes sorpresas, incluyendo al compañero de Ronaldo en el Al Nassr, João Félix, y también incluyó al portero Ricardo Velho como jugador adicional en el grupo.

Las estrellas del Paris Saint-Germain, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos, también forman parte de una plantilla sólida, junto con el mediapunta del Manchester United, Bruno Fernandes, y varios jugadores del Manchester City, entre ellos Bernardo Silva.

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Martínez afirmó que no necesitaría un enfoque especial para dirigir al cinco veces ganador del Balón de Oro, Ronaldo, debido a su edad.

"En mi experiencia, en un Mundial, un jugador no sigue el patrón de su rendimiento en el club, su edad ni nada por el estilo", declaró Martínez a la prensa.

"Nos centramos en nuestro grupo. Todos están concentrados, preparados para las exigencias de un Mundial y solo necesitamos ir día a día". Ronaldo dijo el año pasado que este Mundial sería el último.

El fin de semana pasado rompió a llorar tras la derrota ante el Gamba Osaka en la final de la Segunda Liga de Campeones de Asia, pero Martínez afirmó que una temporada emocionalmente agotadora no le afectaría este verano.

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"Creo que incorporarse a la selección nacional aporta energía nueva y permite desconectar por completo de lo ocurrido durante la temporada", dijo el seleccionador.

🚨🇵🇹 OFFICIAL: Cristiano Ronaldo will play his 6th World Cup.



🇩🇪 2006

🇿🇦 2010

🇧🇷 2014

🇷🇺 2018

🇶🇦 2022

🇺🇸🇨🇦🇲🇽 2026 pic.twitter.com/JewITdhnlA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026

Martínez confirmó que Velho era el cuarto portero y que solo participaría si otro guardameta se lesionaba y podía ser sustituido.

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El seleccionador también mencionó que el fallecido delantero Diogo Jota, que murió en un accidente de coche en julio de 2025, estaba presente en espíritu con el equipo. "El espíritu, la fuerza y ​​el ejemplo de Diogo Jota son un plus para nosotros", añadió Martínez.

En la preparación para el torneo, Portugal se enfrentará a Chile y Nigeria en partidos amistosos, antes de comenzar su andadura en el Mundial contra la República Democrática del Congo el 17 de junio. Portugal también se enfrentará a Uzbekistán y Colombia en el Grupo K el 23 y el 27 de junio, respectivamente.