Portugal es más que Cristiano Ronaldo; acá las otras figuras del rival de Colombia, en Mundial 2026

Cristiano Ronaldo encabeza la convocatoria de Portugal anunciada este martes por el seleccionador, el español Roberto Martínez, para el Mundial de 2026, que será el sexto y último de su carrera.

Cristiano, de 41 años, forma parte de una lista de 27 jugadores en la que se encuentran caras conocidas como Vitinha o Bruno Fernandes, y en la que destaca la inclusión del delantero de la Real Sociedad, Gonçalo Guedes.

En una conferencia de prensa en el complejo Ciudad del Fútbol en Oeiras, en el área metropolitana de Lisboa, Martínez destacó hoy la "flexibilidad" de Guedes, "que puede jugar por las bandas, por el centro y abrir espacios en el contraataque".

Cristiano reconoció el pasado noviembre, durante una cumbre en Arabia Saudita, donde juega en el Al Nassr, que, a sus 41 años, el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá será el último en el que participe.



No obstante, es importante aclarar que n este conjunto 'luso' no todo gira en torno a Ronaldo, pues también hay otras figuras que llaman la atención y se perfilan a ser una de las principales figuras en el certamen mundialista.

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Una de ellas, es Bruno Fernandes, quien recientemente viene de igualar impresionante récord en la Premier Legue con el Manchester United, llegando a las 20 asistencias en una temporada, con posibilidad de aumentar la cuota en el último partido liguero frente al Brighton.

Por otra parte, también está João Neves, quien ya se coronó como campeón de la Ligue One en Francia y, ahora, está muy cerca de volver a celebrar con el PSG por la Champions League; esto, en caso de que le gane la final al Arsenal.

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Bernardo Silva,Rafael Leão y el mismo João Félix son otras de las figuras que destacan en la Selección de Portugal; que es considerada como una de las favoritas y candidatas a ganar esta edición del torneo mundialista.

Convocados:

Porteros: Diogo Costa (Oporto, POR), Rui Silva (Sporting, POR), José Sá (Wolverhampton, ING), Ricardo Velho (Gençlerbirligi, TUR).

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United, ING), Matheus Nunes (Manchester City, ING), Nélson Semedo (Fenerbahçe, TUR), João Cancelo (FC Barcelona, ESP), Nuno Mendes (PSG, FRA), Gonçalo Inácio (Sporting, POR), Rúben Dias (Manchester City, ING), Tomás Araújo (Benfica, POR), Renato Veiga (Villarreal, ESP).

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Centrocampistas: Rúben Neves (Al Hilal, KSA), Samú Costa (Mallorca, ESP), João Neves (PSG, FRA), Vitinha (PSG, FRA), Bruno Fernandes (Man. United, ING), Bernardo Silva (Man. City, ING).

Delanteros: João Félix (Al Nassr, KSA), Francisco Trincão (Sporting, POR), Francisco Conceição (Juventus, ITA), Pedro Neto (Chelsea, ING), Rafael Leão (AC Milan, ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad, ESP), Gonçalo Ramos (PSG, FRA) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr, KSA).