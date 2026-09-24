Cristiano Ronaldo y su enojo por el gol anulado con Portugal contra Gales en Liga de Naciones

Como es habitual, siempre que está en una cancha, Cristiano Ronaldo se llevó las miradas. Por eso, este jueves 24 de septiembre, en la victoria 1-0 de Portugal sobre Gales, por la fecha 1 de la Liga de Naciones, no fue la excepción. Y es que 'el Bicho' protagonizó varias ocasiones de peligro, falló una clara debajo del arco, le anularon un gol y se enojó.

Cuando transcurría el minuto 58, 'CR7' infló las redes y lo celebró con toda. Sin embargo, la alegría duró poco. El VAR revisó la acción, trazó líneas y le informó al juez central que se encontraba en fuera de lugar. De inmediato, el jugador de Al Nassr manoteó, expresó su molestia y dejó claro que no estaba de acuerdo con la decisión que se había tomado.

Vea la reacción de Cristiano Ronaldo, tras su gol anulado en Portugal vs Gales en Liga de Naciones

NO SE LE ESTÁ DANDO AL BATIPIBE. Atención a la reacción de Cristiano Ronaldo, enardecido luego de que el VAR le anulara su gol, para el 2-0 de Portugal ante Gales, por posición adelantada...



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Luego de fallar varias chances en el primer tiempo, Cristiano Ronaldo pasó por el vestuario pero parece que sigue CALIENTE para la segunda mitad de Portugal vs. Gáles...



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