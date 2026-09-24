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Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo y su enojo por el gol anulado con Portugal contra Gales en Liga de Naciones

Cristiano Ronaldo y su enojo por el gol anulado con Portugal contra Gales en Liga de Naciones

Lejos de guardarse algo y fiel a su estilo, Cristiano Ronaldo mostró su molestia por la decisión arbitral que tomaron y que le impidió celebrar ante su gente.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de sept, 2026
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Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección de Portugal, se lamenta contra Gales en la Liga de Naciones
AFP

Como es habitual, siempre que está en una cancha, Cristiano Ronaldo se llevó las miradas. Por eso, este jueves 24 de septiembre, en la victoria 1-0 de Portugal sobre Gales, por la fecha 1 de la Liga de Naciones, no fue la excepción. Y es que 'el Bicho' protagonizó varias ocasiones de peligro, falló una clara debajo del arco, le anularon un gol y se enojó.

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Cuando transcurría el minuto 58, 'CR7' infló las redes y lo celebró con toda. Sin embargo, la alegría duró poco. El VAR revisó la acción, trazó líneas y le informó al juez central que se encontraba en fuera de lugar. De inmediato, el jugador de Al Nassr manoteó, expresó su molestia y dejó claro que no estaba de acuerdo con la decisión que se había tomado.

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