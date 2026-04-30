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Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo y sus polémicas palabras por tema arbitral en Arabia; "se quejan mucho"

Cristiano Ronaldo y sus polémicas palabras por tema arbitral en Arabia; "se quejan mucho"

El astro portugués encendió la polémica en territorio árabe, por fuertes declaraciones, en las que le respondió a los varios críticos de Al Nassr y el tema arbitral.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Cristiano Ronaldo Al Nassr
Cristiano Ronaldo con el Al Nassr - Foto:
AFP

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