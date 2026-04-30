Cristiano Ronaldo y sus polémicas palabras por tema arbitral en Arabia; "se quejan mucho"

Cristiano Ronaldo nuevamente vuelve a ser noticia en territorio árabe, a pocas fechas de que culmine la Liga Saudi Pro, en la que tiene amplias chances de coronarse campeón con Al Nassr.

No obstante, después del triunfo por 2-0 contra Al Ahli, justamente el ‘bicho’ habló ante los medios, mostrando su inconformismo respecto a la campaña en contra del tema arbitral, que se ha hecho evidente jornada a jornada.

Incluso, en el partido del pasado miércoles, uno de los jugadores del cuadro rival se ‘despachó’ en contra de Al Nassr, enfatizando en que tiene ayuda de los colegiados, quienes han hecho campaña para que el conjunto del portugués sea campeón de la liga.

🚨 Cristiano Ronaldo: “I will speak at the end of the season about many real matters.



I was the first to come to this league, and the rest came because of me.



They must respect the referees; even if they make mistakes, they are human and they do errors”, told @rioferdy5. pic.twitter.com/xdFiu0fx3n — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2026

Justo por eso, Cristiano Ronaldo se molestó y dio su opinión referente a este tema, que ya es motivo de debate en las redes sociales: “Creo que esto no es bueno para la liga. Todo el mundo se queja. Esto es fútbol, no una guerra. Sabemos que tenemos que luchar, todos queremos ganar. Pero no todo está permitido”.



“Voy a hablar al final de la temporada porque he visto muchísimas cosas malas. Muchos jugadores se han quejado y esto no está bien. Este no es el objetivo de la liga”, sentenció el luso, a quien no le han caído muy bien los comentarios de algunos de los rivales, referente al tema arbitral.

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Es más, el mismo Cristiano ha enfatizado en que “se debe respetar a los árbitros; incluso si cometen errores, son humanos y cometen fallos”. Además, el portugués dejó un ‘palito’ a los críticos, afirmando que él “fue el primero en llegar a esta liga y los demás vinieron por él”.



¡Se la tiraron de frente al ‘bicho’!

Después de la derrota por 2-0 contra Al Nassr; en Al Ahli, el futbolista Merih Demiral le tiró con todo al conjunto de Riad, enfatizando en que “tiene ayudas”.

“Parece claro que los árbitros ayudan a Al Nassr, quieren que ganen”, citó el defensor, dejando clara su molestia por la caída frente a Cristiano Ronaldo y ‘compañía’.

Cristiano Ronaldo festeja con Al Nassr en la Liga de Arabia Saudita. Getty Imágenes

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Pero eso no fue todo, pues, sacando pecho de su reciente título en la Champions del fútbol asiático; Demiral sacó a relucir esto en el escenario deportivo de Al Nassr, afirmando que “por primera vez hay una medalla de la Liga de Campeones en ese estadio”.

A pocas fechas de que termine el fútbol árabe, con Al Nassr como principal candidato a coronarse campeón; hay polémica en territorio árabe por las recientes críticas a los árbitros.