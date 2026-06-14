Yasin Ayari marcó uno de los mejores goles en lo que va del Mundial 2026. Este domingo 14 de junio, en el marco de la fecha 1 del grupo F, fue el encargado de abrir el marcador a favor de Suecia contra Túnez. Esto ocurrió al minuto siete, aprovechando una serie de rebotes que se generaron previamente.

Después de una intervención del guardameta, Mouhib Chamakh, el esférico llegó a los pies de Viktor Gyökeres, quien remató y le sacaron el gol de la línea. En ese momento, apareció Yasin Ayari para controlar, perfilarse y rematar con potencia, imposible de evitar el tanto para el 1-0 en el estadio de Monterrey.

Suecia se puso en ventaja sobre Túnez, en el Mundial 2026, por intermedio de Yasin Ayari AFP

Vea el golazo de Yasin Ayari para Suecia contra Túnez en el Mundial 2026

¡GOLAZO DE SUECIA!



Ayari la agarró como SOÑAMOS TODOS: volea infernal para el 1-0 frente a Túnez.

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