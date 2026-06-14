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Gol Caracol  / Vea el golazo de Yasin Ayari para Suecia contra Túnez en el Mundial 2026

Vea el golazo de Yasin Ayari para Suecia contra Túnez en el Mundial 2026

Sin dudar y al ver que el balón rebotaba, Yasin Ayari sacó un potente remate, con el empeine, imposible de atajar y frenar por la defensa, poniendo el balón en el ángulo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Yasin Ayari celebra su gol con Suecia frente a Túnez en el Mundial 2026
Yasin Ayari celebra su gol con Suecia frente a Túnez en el Mundial 2026
AFP

Yasin Ayari marcó uno de los mejores goles en lo que va del Mundial 2026. Este domingo 14 de junio, en el marco de la fecha 1 del grupo F, fue el encargado de abrir el marcador a favor de Suecia contra Túnez. Esto ocurrió al minuto siete, aprovechando una serie de rebotes que se generaron previamente.

Federico Valverde, mediocampista de la Selección Uruguay, en el Mundial 2026
Gol Caracol

Uruguay 'pagó caro' un grave error de la FIFA en el Mundial 2026; insólita situación

Después de una intervención del guardameta, Mouhib Chamakh, el esférico llegó a los pies de Viktor Gyökeres, quien remató y le sacaron el gol de la línea. En ese momento, apareció Yasin Ayari para controlar, perfilarse y rematar con potencia, imposible de evitar el tanto para el 1-0 en el estadio de Monterrey.

Suecia se puso en ventaja sobre Túnez, en el Mundial 2026, por intermedio de Yasin Ayari
Suecia se puso en ventaja sobre Túnez, en el Mundial 2026, por intermedio de Yasin Ayari
AFP

Vea el golazo de Yasin Ayari para Suecia contra Túnez en el Mundial 2026

Acción de juego en el duelo entre Costa de Marfil vs. Ecuador, por el Mundial 2026.
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Así quedó la tabla de posiciones en el grupo E, en el Mundial 2026, tras Costa de Marfil 1-0 Ecuador

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🔴 Suecia vs. Túnez, EN VIVO YA; siga el minuto a minuto del duelo por el Mundial 2026

Costa de Marfil venció 1-0 a Ecuador, por el Mundial 2026.
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Así fue el triunfo por 1-0 de Costa de Marfil contra Ecuador, por el Mundial 2026

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