Yasin Ayari marcó uno de los mejores goles en lo que va del Mundial 2026. Este domingo 14 de junio, en el marco de la fecha 1 del grupo F, fue el encargado de abrir el marcador a favor de Suecia contra Túnez. Esto ocurrió al minuto siete, aprovechando una serie de rebotes que se generaron previamente.
Después de una intervención del guardameta, Mouhib Chamakh, el esférico llegó a los pies de Viktor Gyökeres, quien remató y le sacaron el gol de la línea. En ese momento, apareció Yasin Ayari para controlar, perfilarse y rematar con potencia, imposible de evitar el tanto para el 1-0 en el estadio de Monterrey.
Vea el golazo de Yasin Ayari para Suecia contra Túnez en el Mundial 2026
¡GOLAZO DE SUECIA!— DSPORTS (@DSports) June 15, 2026
Ayari la agarró como SOÑAMOS TODOS: volea infernal para el 1-0 frente a Túnez.
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