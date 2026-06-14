Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Lionel Scaloni sonríe; buenas noticias en Argentina de cara a su debut en el Mundial 2026

Lionel Scaloni sonríe; buenas noticias en Argentina de cara a su debut en el Mundial 2026

El próximo martes 16 de junio, la 'albiceleste' enfrenta a Argelia, por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026, y se presentaron novedades con jugadores.

Por: EFE
Actualizado: 14 de jun, 2026
Comparta en:
Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, en un entrenamiento durante el Mundial 2026
Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, en un entrenamiento durante el Mundial 2026
AFP

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, parece haber sorteado los obstáculos que se le han presentado en la recta final de la preparación del combinado Albiceleste para su debut contra Argelia en el Mundial 2026, donde jugará como campeón defensor.

Los inconvenientes físicos de varios jugadores de la plantilla han sido el dolor de cabeza del técnico a lo largo de la semana y al comienzo de la misma se temía que Nicolás Tagliafico, Nicolás González, Leandro Paredes, Julián Álvarez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Emiliano ‘Dibu’ Martínez no hicieran parte del encuentro del próximo martes contra los norafricanos en Kansas City.

Lionel Scaloni, técnico de la selección Argentina
Gol Caracol

A Lionel Scaloni lo hicieron llorar en la rueda de prensa previa a juego de Argentina; ¿qué pasó?

Las dudas se han ido disipando para casi todos menos para Tagliafico, que aún sigue aquejado de una lesión en la cara posterior de la pantorrilla, y para Paredes, que pese a recuperarse de un desgarro en el isquiotibial derecho no está en ritmo al menos para hacer parte del once titular.

En el caso de Nicolás González, estudios médicos arrojaron que padecía una distensión leve en el sóleo y Scaloni lo podría tener en cuenta, lo mismo que a Julián Álvarez, ya recuperado de una inflamación de tobillo.

Nahuel Molina y Gonzalo Montiel ya se ejercitaron normalmente junto al resto de sus compañeros en el Minerals National Performance Center, campamento de la Albiceleste en Kansas City.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, sufrió una baja para el Mundial 2026
Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, sufrió una baja para el Mundial 2026
AFP

Publicidad

Tal vez el caso más preocupante era el de Emiliano el ‘Dibu’ Martínez, quien se unió al plantel de jugadores apenas recuperándose de una fractura en el dedo anular derecho.

Según lo visto en los entrenamientos del fin de semana, el arquero del Aston Villa inglés pudo ejercitarse con normalidad y, de no mediar otra circunstancia, será titular frente a los argelinos.

Publicidad

También se entrenó con el equipo Marcos Senesi, zaguero del Tottenham Hotspur inglés, quien fue convocado a última hora para reemplazar a Leonardo Balerdi, del Olympique de Marsella francés, desafectado por una lesión grave en el sóleo.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, en una sesión de entrenamiento previo al Mundial 2026
Gol Caracol

Lionel Scaloni elogió a la Selección Colombia; entre las favoritas a ganar el Mundial 2026

Lionel Messi, figura de la Selección Argentina, se lesionó a pocos días del Mundial 2026
Gol Caracol

Último parte médico sobre Lionel Messi y su lesión, previo al Mundial 2026; Scaloni habló

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina.
Gol Caracol

En Argentina se ponen nerviosos por futuro de Lionel Scaloni; miran de reojo interés de Real Madrid

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Argentina

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad