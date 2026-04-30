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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Filtran detalles de la fallida llegada de Luis Díaz a Barcelona; otro grande que se lamenta

Filtran detalles de la fallida llegada de Luis Díaz a Barcelona; otro grande que se lamenta

El colombiano Luis Díaz ha dado de qué hablar por sus grandes actuaciones con el Bayern Múnich y en Barcelona se lamenta por lo haberlo fichado cuando tuvo la oportunidad hace un tiempo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Luis Díaz ha tenido una gran temporada con Bayern Múnich.
Luis Díaz ha tenido una gran temporada con Bayern Múnich.
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