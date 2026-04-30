Filtran detalles de la fallida llegada de Luis Díaz a Barcelona; otro grande que se lamenta

Luis Díaz vuelve a estar en el centro de la conversación europea. El colombiano, hoy figura del Bayern de Múnich, fue protagonista de una revelación desde España sobre las varias ocasiones en que Barcelona intentó ficharlo, pero terminó viendo cómo otro grande se quedó con uno de los extremos más desequilibrantes del mercado.

Según informó 'Mundo Deportivo', el interés azulgrana por el atacante no fue reciente ni aislado. Desde su etapa en el Porto hasta sus años en Liverpool, el nombre del guajiro apareció repetidamente en los planes del club catalán, aunque siempre surgieron obstáculos deportivos o financieros que frenaron la operación.

La primera oportunidad se dio cuando Díaz militaba en Portugal. El departamento de scouting lo seguía de cerca, pero hubo dudas internas sobre su regularidad. Bojan Krkic padre, exintegrante del área técnica culé, explicó en su momento: “En el Oporto lo estábamos valorando y siguiendo, pero el problema de Luis Díaz, que tiene calidad, talento, velocidad, regate, gol tiene todo… pero el problema es que no tiene continuidad en rendimiento. Es un futbolista que te hace un partidazo y en el siguiente no está”.

Aquella valoración llevó al Barça a desistir y poco después Liverpool aprovechó la oportunidad para incorporarlo. En Inglaterra, el colombiano explotó definitivamente y elevó su cotización hasta convertirse en uno de los jugadores más codiciados de Europa.



Luis Díaz fue gran figura del Bayern Múnich contra Real Madrid. Getty Imágenes

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Tiempo después, ya con Xavi Hernández como entrenador, el club volvió a estudiar su llegada. Sin embargo, la crisis económica seguía golpeando las oficinas del Camp Nou. Más adelante, con Hansi Flick recién aterrizado y Deco al mando de la dirección deportiva, el nombre de Luis Díaz regresó con fuerza.

De acuerdo con la publicación catalana, el colombiano era prioridad incluso por encima de otros nombres de mercado. Sin embargo, el Bayern terminó cerrando la operación gracias a una oferta imposible de igualar (69 millones de euros). El medio recordó: “Era un pastón que el Barça no tenía, ni en pintura, para llegar a intercambiar papeles con el conjunto de Anfield. Las pretensiones económicas del delantero no eran bajas, pero el Barça se veía capaz de asumirlas… aunque luego habría habido el problema del ‘fair play’ y la inscripción imposible”.

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Además, también salió a la luz otro episodio en 2023. Mientras Joan Laporta mencionaba en privado alternativas como Neymar o Joao Félix, el verdadero objetivo silencioso era el colombiano. No obstante, el precio volvió a cerrar la puerta.

Ahora, con Díaz brillando en Alemania, en Barcelona queda la sensación de haber dejado escapar varias veces a un futbolista hecho para marcar diferencias. El lamento es mayor porque no fue por falta de interés, sino por decisiones tardías y problemas económicos que lo alejaron definitivamente.