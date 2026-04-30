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Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia tendría ajuste en plan previo al Mundial 2026; involucra a Bogotá y a Medellín

La Selección Colombia tendría ajuste en plan previo al Mundial 2026; involucra a Bogotá y a Medellín

En el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', entregaron este jueves información relacionada con algunos días de entrenamiento que se tienen programados para la última semana de mayo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Luis Díaz, estrella de la Selección Colombia
Luis Díaz, estrella de la Selección Colombia
Foto: @fifaworldcup

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