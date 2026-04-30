La Selección Colombia tendría ajuste en plan previo al Mundial 2026; involucra a Bogotá y a Medellín

La Selección Colombia sigue afinando detalles logísticos de lo que será la recta final antes de su participación en el Mundial 2026, y se conocieron detalles de la preparación semanas antes del debut en Ciudad de México. La noticia involucra a las ciudades de Medellín y Bogotá, y sería una decisión tomada desde el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.

Así las cosas, en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' dieron los detalles del cambio que tendrá la 'tricolor' de cara a su participación en la Copa del Mundo de la FIFA, en Estados Unidos, México y Canadá.



Cambios en Selección Colombia antes del Mundial 2026

"De la Selección Colombia nos confirma una fuente que es posible que se cambie el pan de preparación de cara al Mundial, aunque se ha dicho de concentrar en Medellín la semana del 25 de mayo, hoy nos dicen que la postura es que toda esa concentración pueda hacerse completa en Bogotá y no en Antioquia. Además, algunos jugadores han solicitado un plazo especial para no estar desde el 25 de mayo, sino estar unos días después. El grupo completo estaría el 29 de mayo. Si se ratifica esa decisión, no se iría a Medellín, sino que todo se haría en Bogotá", informó el periodista Julián Capera, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

En el mismo orden de ideas, Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, aseguró que ese espacio de trabajo no se puede considerar como tal como una concentración, por temas reglamentarios.

La formación titular de la Selección Colombia en el duelo de preparación contra Francia. AFP

Hay que apuntar que el día 29 de mayo, al que se hizo referencia, el seleccionado colombiano se enfrentará con Costa Rica, en la cancha de El Campín, en el partido de despedida oficial de los hinchas en la capital del país.



En la previa del Mundial 2026, Colombia también tiene programado otro duelo de fogueo contra Jordania, en San Diego, Estados Unidos, y de esa manera los pupilos de Lorenzo quedarán listos para los duelos del grupo K de la cita orbital frente a sus similares de Uzbekistán, CD Congo y Portugal, del 17, 23 y 27 de junio próximos.



¿Cuándo saldrá la convocatoria de Selección Colombia para el Mundial 2026?

El técnico Néstor Lorenzo deberá el próximo 11 de mayo dar la lista entre 35 y 55 futbolistas preseleccionados para la Copa del Mundo, pero luego, a más tardar el 30 del mismo mes, a doce días del inicio del certamen orbital de la FIFA, se conocerá la convocatoria definitiva, con 26 jugadores, tres de ellos son arqueros.