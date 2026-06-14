Suecia no se conformó y, después de haber abierto el marcador en el solo 'amanecer' del compromiso; nuevamente atacó e hizo daño.

A eso de la media hora de juego, el equipo europeo salió desde atrás, contraatacando a los africanos y agarrándolos mal parados en la zona defensiva.

Justo ahí, Alexander Isak apareció para agarrar la pelota y empezar a conducir hasta el área rival, a donde enganchó hacia adentro, se perfiló, remató y anotó.

Vea el gol de Alexander Isak, en Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026:

CONTRA LETAL DE SUECIA



Alexander Isak a pura velocidad y con un gran remate puso el 2-0 frente a Túnez.



¡Talbi, el defensor tunecino, lo acompañó en toda la jugada!

#FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/RBKOnTePem — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026