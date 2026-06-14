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Gol Caracol  / Vea el gol de Alexander Isak, en Suecia vs. Túnez, por el Mundial 2026

Vea el gol de Alexander Isak, en Suecia vs. Túnez, por el Mundial 2026

El cuadro europeo aumentó la ventaja, tras aprovechar un gran contraataque, en el que Isak tuvo todo el tiempo para conducir, enganchar hacia adentro y clavar una pelota dentro del arco rival.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Alexander Isak festejando anotación con Suecia, en el Mundial 2026.
Alexander Isak festejando anotación con Suecia, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Suecia no se conformó y, después de haber abierto el marcador en el solo 'amanecer' del compromiso; nuevamente atacó e hizo daño.

A eso de la media hora de juego, el equipo europeo salió desde atrás, contraatacando a los africanos y agarrándolos mal parados en la zona defensiva.

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Justo ahí, Alexander Isak apareció para agarrar la pelota y empezar a conducir hasta el área rival, a donde enganchó hacia adentro, se perfiló, remató y anotó.

Vea el gol de Alexander Isak, en Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026:

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