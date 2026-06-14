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Gol Caracol  / Vea el agónico gol de Amad Diallo en Costa de Marfil 1-0 Ecuador por el Mundial 2026

Vea el agónico gol de Amad Diallo en Costa de Marfil 1-0 Ecuador por el Mundial 2026

Cuando transcurría el minuto 90, la selección africana armó una rápida transición de defensa a ataque y Amad Diallo definió con clase y calidad para la victoria.

Por: EFE
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Amad Diallo, jugador de Costa de Marfil, celebra su gol contra Ecuador en el Mundial 2026
Amad Diallo, jugador de Costa de Marfil, celebra su gol contra Ecuador en el Mundial 2026
AFP

Costa de Marfil se impuso este domingo por 1-0 a Ecuador en el estreno mundialista de ambos equipos en Filadelfia (Estados Unidos), gracias a un gol cruel de Amad Diallo en el minuto 90 que puso fin a casi dos años de invicto de la selección sudamericana.

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El resultado en esta primera jornada complica el camino de Ecuador en un Grupo E que comparte con Alemania y Curazao. Y es que este duelo en Filadelfia estaba llamado a perfilar a la selección que disputará a los alemanes el liderato de la zona.

Ecuador perdió con Costa de Marfil, por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026
Ecuador perdió con Costa de Marfil, por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026
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