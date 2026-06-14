Costa de Marfil se impuso este domingo por 1-0 a Ecuador en el estreno mundialista de ambos equipos en Filadelfia (Estados Unidos), gracias a un gol cruel de Amad Diallo en el minuto 90 que puso fin a casi dos años de invicto de la selección sudamericana.

El resultado en esta primera jornada complica el camino de Ecuador en un Grupo E que comparte con Alemania y Curazao. Y es que este duelo en Filadelfia estaba llamado a perfilar a la selección que disputará a los alemanes el liderato de la zona.

Ecuador perdió con Costa de Marfil, por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026 AFP

Vea el agónico gol de Amad Diallo en Costa de Marfil 1-0 Ecuador por el Mundial 2026

¡GOL DE COSTA DE MARFIL!



Sobre el final, Amad Diallo convirtió el 1 a 0 para Costa de Marfil ante Ecuador en la Copa del Mundo de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/3gOdLOnpnq — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026