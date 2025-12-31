Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Jorge Carrascal y Flamengo celebran por una nueva distinción para su DT

Jorge Carrascal y Flamengo celebran por una nueva distinción para su DT

Flamengo, club donde milita Jorge Carrascal, tuvo un 2025 lleno de títulos y éxitos y eso le ha permitido recibir múltiples reconocimientos. Filipe Luís, el más reciente.

Por: EFE
Actualizado: 31 de dic, 2025
Comparta en:
Flamengo, ganador de la Copa Libertadores 2025.
Flamengo, ganador de la Copa Libertadores 2025.
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad