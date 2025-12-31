Síguenos en:
Campeón del mundo con Selección Brasil fue operado de urgencia por problema cardíaco

Campeón del mundo con Selección Brasil fue operado de urgencia por problema cardíaco

A dicho campeón del mundo en 2002 con la 'canarinha' se le detectó un problema en el funcionamiento del corazón, lo que motivó a una rápida intervención quirúrgica.

Por: EFE
Actualizado: 31 de dic, 2025
Roberto Carlos en la Selección Brasil en el Mundial 2002.
Roberto Carlos en la Selección Brasil en el Mundial 2002.
Getty

