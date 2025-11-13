"El clon de James Rodríguez", pretendido por un club español; "se lanzaron por su fichaje"

A pesar de que ya han pasado varios años desde su último partido en territorio español, el nombre de James Rodríguez sigue sonando en dicho país. En esta ocasión para hacer referencia a un compatriota que está en carpeta de un club ibérico. Y es que, según una publicación de 'La Provincia', Nicolás Benedetti es pretendido por UD Las Palmas y se parece al cucuteño.

"En su afán por potenciar el frente ofensivo por el ascenso, este equipo ya tiene al relevo de Jere Recobita, quien se lesionó de gravedad y está en la ciudad de Madrid con un plan especial de recuperación. Se trata del mediapunta colombiano de 28 años, del Mazatlán FC de la máxima categoría de México, Nicolás Benedetti", con estas palabras iniciaron la nota en el medio.

Sin embargo, lo más llamativo y relevante fue cuando afirmaron que el futbolista colombiano, que es "elegante en su juego y está valorado en 2,5 millones, llegaría a coste cero y, desde ya, se le compara con James Rodríguez. Es internacional y figuró en la agenda del Sevilla", sentenció. De esa manera, el nacido en Cali podría arribar al conjunto español en enero.

Dicho artículo es titulado: "La UD Las Palmas se lanza a por el fichaje de Benedetti, el clon de James Rodríguez". Recordemos que el '10' vistió la camiseta de Real Madrid, en dos etapas, entre 2014 y 2017, y, posteriormente, del 2019 al 2020. A la escuadra 'merengue' llegó, proveniente del AS Monaco, tuvo un paso por Bayern Múnich y, al final, emprendió vuelo a Everton.

Publicidad

Pero no fue la única institución española que gozó del talento y magia de James Rodríguez. En 2024, estuvo en Rayo Vallecano, donde no gozó de continuidad y su paso fue corto. Pese a ello, dejó huella, buenos recuerdos y por esa razón, para hablar del posible fichaje de Nicolás Benedetti traen a colación al mediocampista cucuteño y figura de la Selección Colombia.