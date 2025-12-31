¿Miguel Ángel Borja, extrañado en River Plate? Hacen pedido urgente tras su salida

La historia de Miguel Ángel Borja en River Plate de Argentina fue de amores y odios si se tiene en cuenta que hizo 62 goles en 132 partidos, que fue el máximo anotador de la escuadra ‘millonaria’ en ese periodo y que terminó siendo blanco de acusaciones y señalamientos por los flojos resultados deportivos del equipo bajo la dirección técnica de Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo.

El ‘Colibrí’, como era conocido en el sur del continente americano, tuvo alto nivel cuando su entrenador era Martín Demichelis. Sin embargo, con la llegada del popular ‘Muñeco’, fue relegado a la banca de suplentes, tuvo pocos minutos y se acudía a él como último recurso, pues los demás delanteros no aportaban la cuota de gol del atacante ‘cafetero’.

Esto hizo que sus números bajaran y que cierto sector de la afición lo criticara, por lo cual su contrato no fue renovado a pesar de que el propio Borja había manifestado que quería continuar en el conjunto de la banda cruzada.

No obstante, con su salida no se solucionó nada en River, donde uno de los asuntos que más preocupa es que no hay alguien como él para mandar el balón al fondo de la red.



¿Miguel Ángel Borja, extrañado en River Plate? Hacen pedido

El colombiano fue despedido del cuadro argentino y por él no llegó nadie. De hecho, se especuló que podría ir a Boca Juniors, máximo rival de River, pero el ariete de 32 años de edad finalmente fue a México para firmar con el Cruz Azul.



Entre tanto, en el equipo ‘riverplatense’ se encienden las alarmas debido a que la presión por obtener resultados en 2026 es alta, pues Gallardo permaneció como DT y le exigen que vuelva a los títulos en retos como la Copa Sudamericana y los torneos locales.

Publicidad

En ese sentido, el canal deportivo TyC Sports publicó un particular artículo en el que se hizo referencia a la falta de gol que dejó la partida Borja y en el que se les pidió a los dirigentes de la institución que actúen pronto para solventar la situación.

Por ello, a modo de deseo para el año nuevo, el medio le solicitó a la directiva “que traiga un nueve, goleador, de área, que esté a la altura de la camiseta”.

Publicidad

Al parecer, Borja no era el problema, como se hizo ver, y ahora se extraña a alguien que sea capaz de inflar con frecuencia las redes contrarias.