Figura del Congo, indignado en plena Copa de África; "siguen desaparecidas"

Cedric Bakambu, delantero del Real Betis y de la selección de la República Democrática del Congo, ha denunciado que doce días después de llegar a Marruecos para disputar la Copa de África de Naciones, sus maletas siguen sin aparecer.

"Mis maletas, que debían llegar al aeropuerto de Casablanca el 19 de diciembre, siguen desaparecidas. Las autoridades han confirmado tres veces haber localizado mi equipaje, pero lamentablemente, aún no hay nada", anunció este miércoles Bakambu a través de sus redes sociales para denunciar que sigue careciendo de pertenencia personal alguna.

Bakambu ha conseguido uno de los tantos de su selección -ante Senegal- en la primera fase del torneo continental africano.

RD Congo celebrando el primer gol contra Botsuana. afp.

¿Cómo va el Congo en la Copa de África?

La República Democrática del Congo salió más decidida a llevarse el partido que Botsuana y dispuso de un par de buenas ocasiones en los primero minutos, pero ni Gaël Kakuta ni Fiston Mayele estuvieron precisos.



A la media hora de encuentro, el conjunto congoleño transformó su superioridad en gol con el tanto de Nathanael Mbuku, que empujó el balón a la red dentro del área pequeña. El propio Kakuta puso aún más de cara el choque al marcar el 2-0 desde el punto de penalti, en una acción confirmada por el VAR.

En torno a la hora de partido, Kakuta sumó un doblete con el 3-0 y Rocky Bushiri se apuntó a la fiesta marcando otro más sólo tres minutos más tarde, pero el VAR esta vez fue contrario a los intereses congoleños y anuló el teórico cuarto tanto por mano previa. Con una gran diferencia, pero insuficiente por el resultado del Senegal-Benín, el Congo accedió a los octavos de final como segundo de grupo, dejando fuera del torneo a Botsuana

RD Congo acabó en la segunda plaza del grupo D y se enfrentará a Argelia el próximo 6 de enero en los octavos de final.

